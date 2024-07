Quali sono le anticipazioni di Endless Love della puntata di oggi? Ecco la trama e cosa succede nel dettaglio nell’episodio del 22 luglio!

Anticipazioni Endless Love 22 luglio

In questa nuova settimana torna l’appuntamento imperdibile con Endless Love, la serie turca pomeridiana in onda su Canale 5. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni previste per la puntata di oggi lunedì 22 luglio:

Ozan è una furia e piuttosto turbato per la scelta di Zeynep di lasciarlo e andare via di casa, incolpando la famiglia per quanto successo.

La sorella di Kemal intanto ha chiesto il divorzio da suo marito perché non si sente ben accolta in famiglia. In ogni caso gli propone una soluzione alternativa per sentirsi al sicuro e tutelata: ovvero un contratto matrimoniale.

Ma cosa ci sarà sotto?

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Ora che abbiamo le anticipazioni complete della puntata di oggi della serie turca, il pubblico si chiede quando va in onda Endless Love? È bene sapere che non ci sarà alcun appuntamento in seconda serata, ma semplicemente la messa in onda classica al pomeriggio dal lunedì al venerdì. Dove? Canale 5! E più precisamente alle 14:10. Poco dopo seguirà la nuova puntata di The Family.

Endless Love quanti episodi conta e quante stagioni ha? La serie televisiva amatissima ha ben due stagioni da 35 e 39 episodi. In Italia però vedremo più puntate a causa della minor minutaggio di ognuna.

Dove vederlo in TV e streaming

Se infine volete sapere dove vederlo, vi facciamo presente che sono Canale 5 e Mediaset Infinity i mezzi che danno la possibilità di vedere Endless Love in TV e in streaming in italiano.

Sulla piattaforma si può seguire la puntata in diretta come in TV o magari rivedere gli episodi in un secondo momento. In ogni appuntamento è presente una breve trama che ci aiuterà a capire anche come finisce Endless Love.