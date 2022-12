NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Dicembre 2022

Beatrice Valli

La madre di Beatrice e Ludovica Valli spoilera i nomi dei loro figli?

È un periodo ricco di gioia per Beatrice e Ludovica Valli. Le due sorelle infatti sono in dolce attesa e tra qualche mese daranno alla luce i loro bambini. Mentre per Beatrice (che avrà una bambina) si tratta della quarta gravidanza, Ludovica attende il suo secondo figlio, un maschietto. I fan dunque aspettano con ansia la nascita dei piccoli, e a breve potrebbe arrivare la prima lieta notizia. Nei primi mesi dell’anno infatti verrà alla luce il figlio dell’ex tronista di Uomini e Donne, mentre Beatrice dovrà attendere l’arrivo dell’estate per il parto. Mentre attendiamo news in merito, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, che sta facendo discutere il web.

Sembrerebbe infatti che la mamma delle sorelle Valli abbia spoilerato i nomi dei figli delle due influencer. La madre di Beatrice e Ludovica ha infatti condiviso sui social uno scatto in cui appaiono due palle di Natale, una celeste e una rosa, che portano rispettivamente i nomi di Nicola e Chiara. A quel punto in molti si sono convinti che la mamma delle due sorelle abbia spoilerato accidentalmente i nomi dei suoi nipoti.

Solo poche settimane fa proprio Beatrice Valli aveva svelato sui social che nome avrebbe voluto dare a suo figlio. Queste le sue dichiarazioni: “Se dovesse essere maschio io amo Edoardo, a Marco non è che non piace, ma dice che è classico e si sente spesso in giro, quindi vorrebbe cambiare. Non lo so, spero di convincerlo, perché è un nome che non passa mai di moda. Se fosse femmina mi piacciono i nomi di colore. Un nome che mi piace tantissimo è Celeste, però non lo so”.

Che dunque Beatrice abbia cambiato idea sul nome da dare a sua figlia oppure l’immagine condivisa da sua madre sta a significare tutt’altro? Non resta che attendere per saperne di più.