Vincenzo Chianese | 10 Novembre 2022

Beatrice Valli

Beatrice Valli in attesa del suo quarto figlio

Dopo settimane di pettegolezzi e indiscrezioni, adesso arriva l’annuncio ufficiale che tutti stavamo aspettando: Beatrice Valli è incinta del suo quarto figlio! Come sappiamo da tempo si parla della presunta gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Numerosi utenti infatti avevano notato un pancino sospetto e fin dal primo momento si è parlato dell’arrivo di un altro figlio. Tuttavia a intervenire sono stati prontamente i fan di Beatrice, che hanno smentito la gravidanza, collegando il pancino all’intolleranza al lattosio dell’influencer. Col passare del tempo tuttavia le voci legate all’arrivo di un altro bebè si sono fatte sempre più insistenti, nonostante l’ex corteggiatrice e Marco Fantini non siano mai intervenuti sulla questione.

Adesso però Beatrice Valli ha deciso finalmente di rompere il silenzio e poco fa con un bellissimo post sui social ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa del suo quarto figlio. Ma non solo. L’inffluencer infatti ha anche svelato il motivo per cui fino a questo momento non ha commentato i rumor legati alla sua gravidanza, e in merito ha affermato:

“Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto”.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Beatrice Valli e Marco Fantini per l’arrivo del loro quarto figlio. Al momento tuttavia non conosciamo ancora il sesso del bambino, ma di certo nelle settimane a venire la coppia svelerà ulteriori dettagli.