Nicolò Figini | 11 Ottobre 2023

La regista sullo scontro tra Jane e Beatrice Luzzi

Jane Alexander e Beatrice Luzzi si sono scontrate durante la scorsa diretta del Grande Fratello. Questo perché la concorrente del reality ha parlato in maniera un po’ negativa di lei, affermando che le ha “soffiato” un ruolo importante nella fiction “Elisa di Rivombrosa“. L’attrice di “Vivere” ha recriminato più volte il fatto che la Alexander sia stata doppiata in quella occasione.

Per tale ragione è intervenuta anche Cinzia TH Torrini. La regista aveva scritto una lettera, che è stata portata anche dentro la Casa, in difesa di Jane Alexander. In queste ore la Torrini ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito TAG24, affermando non ha considerato la Luzzi per “Elisa di Rivombrosa” e questo “non le è andato giù“. Qui di seguito il suo discorso:

“Beatrice Luzzi non la considerai per ‘Elisa di Rivombrosa’, credo non le sia andato giù. La lettera e quanto detto da Jane è tutto vero, le ho anche spiegato chi erano le altre due artiste arrivate ai casting finali. Non è vero quanto dichiarato da Beatrice.

Io i provini li faccio in prima persona e per quel ruolo ne ho viste 150 e lei non era tra la rosa di quelle che avevo scelto. Credo che a lei non sia andato giù non aver fatto Elisa di Rivombrosa, la sua è stata una polemica fuori luogo e che avrebbe potuto evitare”.

In merito, invece, al doppiaggio di Jane Alexander ha affermato che in quell’occasione il problema era l’accento dell’attrice:

“Molti attori vengono doppiati da altri perché spesso non possono ridoppiarsi per motivi di lavoro. In quel caso l’accento di Jane non andava bene per il personaggio e quindi abbiamo optato per quella soluzione”.

Queste le dichiarazioni rilasciate al sito Tag24. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.