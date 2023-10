Spettacolo

Vincenzo Chianese | 11 Ottobre 2023

Sanremo 2024

Parla Simona Ventura

Periodo d’oro questo per Simona Ventura. In queste settimane infatti la conduttrice è tornata in tv con il suo Citofonare Rai 2, al fianco di Paola Perego. Ma non solo. A partire da sabato 21 ottobre, le due presentatrici faranno parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle e per la prima volta scenderanno in pista. A prendere parte al talent show di Milly Carlucci ci sarà anche Giovanni Terzi, compagno di Simona, e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre in queste ore la Ventura ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, e nel corso della chiacchierata ha parlato dell’arrivo a Ballando con Terzi. In merito la conduttrice afferma:

“Lo spirito è bello. Ho detto di sì al ‘generale Milly’, questa cosa mi era stata già proposta per Il Cantante Mascherato e a lei era venuta in mente questa idea della presenza di Giovanni. Credo sia la prima volta per la Tv italiana, se non in assoluto, che una coppia partecipi al programma separatamente. Se c’è competizione? Intanto a casa non parliamo di Ballando con le Stelle, abbiamo altre questioni alle quali pensare come i documentari ai quali stiamo lavorando. Diciamo che non ne parliamo anche perché ci aspettiamo qualche sorpresa”.

Ma non è finita. Simona Ventura infatti ha anche parlato della possibilità di vederla il prossimo febbraio al fianco di Amadeus in occasione del Festival di Sanremo 2024. Pur non sbilanciandosi troppo, la presentatrice, che in passato ha condotto la kermesse, ha dichiarato:

“Guarda io voglio un bene smisurato ad Amadeus, ha fatto dei Festival meravigliosi, un direttore artistico di grandissimo livello, se non il più grande direttore artistico, ma non voglio offendere altri. Io sono dalla sua parte sempre. Farlo insieme? Direi che anche lui mi sembra troppo impegnato per pensare a questa cosa”.