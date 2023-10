NEWS

Andrea Sanna | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

Lo scontro tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato il mancato gradimento di Beatrice Luzzi nel momento in cui è stata paragonata alla collega Jane Alexander. È stata poi la stessa gieffina a raccontare i motivi della sua reazione. Il tutto pare dovuto alla famosa parte di Marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa.

Beatrice Luzzi ha infatti spiegato che quella parte le sarebbe stata tolta in malo modo. Ruolo affidato poi a Jane Alexander, la quale sui social si è difesa da tali insinuazioni invitando Beatrice ad andare avanti dopo così tanto tempo. Se durante la scorsa puntata del GF la Luzzi ha tentato di giustificarsi, stasera Jane è arrivata per un confronto:

“Come puoi immaginare sono venuta qui per le cose brutte dette. Hai avuto modo di ritrattare e sottoscrivere. Io voglio sapere in che ‘malissimo modo’ io ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che eri curiosa di avere. Non è bello parlare di una collega in questo modo. Cosa ho fatto? Se mi hanno doppiata nel ruolo? E allora?

Non sarei qui altrimenti. Chi ha dovuto scegliere? Mi dispiace che qualcuno possa averti detto questo. Sei stata subdola. Ti stai contraddicendo. La solidarietà femminile? Mi hai fatta passare come una poco di buono”, ha detto Jane Alexander rivolgendosi a Beatrice Luzzi.

La reazione di Beatrice

A seguire Beatrice Luzzi ha detto la sua, in risposta a Jane Alexander:

“Io non ho detto questo e ho spiegato che non ti conoscevo. Quando mi hanno detto che assomigliavo a te ho detto no. Oggettivamente per me quel ruolo era giusto nel momento e merito. Mi è stata detta quella cosa. Ti hanno doppiata anche nel ruolo, forse ero più adatta io. Nel momento in cui mi era stato proposto pensavo fosse perfetto per me. Ho detto che i fatti danno ragione a te, sei contenta?”.

In seguito Jane Alexander ha letto la lettera di Cinzia TH Torrisi, che ha spiegato come in realtà le cose sarebbero andate diversamente. Infatti nel contenuto del messaggio pare che negli ultimi tre nomi non ci fosse quello di Beatrice Luzzi. Così l’attrice ha posto le sue scuse alla collega: “Ti chiedo scusa ma non volevo alludere a quella cosa che intendi tu!”.

Nonostante questo il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Vedremo se in futuro avranno modo di chiarirsi!