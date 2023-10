Spettacolo

9 Ottobre 2023

Grande Fratello

La replica di Beatrice Luzzi alle accuse della casa

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello e anche stasera protagonista assoluta della diretta è Beatrice Luzzi. Come abbiamo visto da qualche giorno l’attrice ha messo da parte le divergenze con gli altri concorrenti, dopo le tensioni delle ultime settimane, anche grazie all’avvicinamento con Giuseppe Garibaldi. Tuttavia il resto della casa non sembrerebbe credere a questa possibile nuova coppia e secondo la maggior parte degli inquilini i due starebbero solo giocando.

Stasera così Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno scoperto il pensiero della casa sul loro rapporto. Non sono mancate però diverse critiche, in particolare verso l’attrice, che è stata anche accusata di essere ancora dentro il suo ruolo da “cattiva”. Soprattutto Massimiliano Varrese ha affermato che, secondo il suo pensiero, nel momento in cui il legame tra Beatrice e Giuseppe andrà a scemare, l’attrice “tornerà a essere più cattiva di prima”. Dopo aver ascoltato la clip la Luzzi, visibilmente commossa, ha replicato alle accuse e ha così affermato:

“Posso fare una battuta? Io nel 2001 rinunciai a 12 milioni al mese per non fare più la cattiva. Figurati quanto mi piace fare la cattiva. Questo ruolo che avevo, bellissimo, dopo due anni ne soffrivo. Quindi il fatto che qui mi sia stato riproposto lo stesso mi ha fatto molto soffrire. Ancora non ho capito quale gesto cattivo concreto abbia fatto nei confronti loro”.

Nel mentre stasera Beatrice Luzzi vivrà altre intense emozioni e di certo ne vedremo di belle.