Nicolò Figini | 9 Ottobre 2023

Proseguono i litigi tra Anita Olivieri e Heidi Baci. Le due concorrenti del Grande Fratello non sembrano riuscire ad andare d’accordo. Più volte in passato ci sono state discussioni durante la settimana e in diretta. Il tutto è partito da una frase detta male da Anita, la quale pareva lasciare intendere che dentro la Casa Heidi ci stesse provando con tutti. Quando la Baci l’ha scoperto ha affermato:

“Anita non ci prendiamo in giro. Tu hai detto che io ci provo con tutti. Non dire che era una cosa positiva, del tipo che faccio bene a guardare tutti. È una cosa pesante”.

Questo pomeriggio, ore prima della nuova puntata, è scoppiata un’altra lite in giardino. Anita Olivieri ha spiegato all’altra concorrente di aver trovato di cattivo gusto il suo parere sulla sua permanenza in casa, soprattutto perché ha sentito tutto. La Baci ha replicato: “Che ho detto, Anita? Sei dormiente!“.

Nessuno si stupisce perché è sempre stato così ma il fatto che ormai non lo nascondono neanche mi fa molto ridere, quest’anno hanno proprio scelto i più coglioni #grandefratello pic.twitter.com/KYTu5f3DcJ — soraya. (@sixofcrovz) October 9, 2023

Potrei dire la stessa cosa a te, se togliamo Vittorio e Massimiliano tu cosa fai qui dentro?“, risponde la Olivieri. Heidi allora l’accusa di voler litigare solo per avere una clip e alla fine, come sentiamo anche dal video qui sopra, Anita le urla: “Io sono stata chiamata. Non ho dovuto mandare la richiesta. Perché non ho bisogno di fare questo programma. Vai tranquilla“.

