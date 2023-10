Scatta il primo bacio al GF tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 7 Ottobre 2023

Grande Fratello

Il primo bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al GF

Proprio nella puntata di giovedì del GF si è parlato di una simpatia molto particolare che c’è tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due si sono molto avvicinati con carezze, affettuosità e baci sulla guancia. E quindi si è parlato di flirt in corso. Alfonso Signorini ha anche chiesto se stessero scherzando o fosse tutto vero, ma loro non si sono esposti.

Scherzo oppure no, fatto sta che tra Beatrice e Giuseppe questo pomeriggio è scattatato il bacio e subito tutti sono venuti a saperlo. Ma come è successo tutto? Intanto dopo pranzo i due si sono isolati in giardino e si sono messi a parlare di gelosia. Lei infatti ha chiesto a lui se si fosse ingelosito quando alla festa di ieri sera ha ballato con Alex. Lui non ha risposto e ha invece fatto a lei un’altra domanda con un sorriso: “Tu ti sei ingelosita quando Valentina mi ha baciato?”. E lei ha risposto “No”, facendo anche intendere che non è una donna che si ingelosisce.

Ma poco fa Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno fatto il passo successivo. Basta con battutine e frasi per flirtare. Mentre Beatrice era in vasca, lui si è avvicinato da dietro, l’ha abbracciata cantanto la canzone “A mano a mano” che stava andando per tutta la Casa. Finita la canzone, lei si è voltata e lui a sorpresa l’ha baciata. È stato un bacio veloce, però è successo. E ovviamente poco dopo lo hanno saputo tutti. Infatti successivamente Beatrice è stata raggiunta da Ciro, Heidi e Angelica che si sono complimentati per quanto successo.

Sulle note di A Mano a mano il primo bacio dei garibalduzzi. Bea cosa non ci stai regalando #grandefratello pic.twitter.com/fDnEdbw7fo — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) October 7, 2023

Per dovere di cronaca dobbiamo dire che il web è abbstanza diviso su quanto accaduto. Da una parte c’è chi crede a questa coppia e a quanto tutto sia sentito e genuino. Un’altra parte, invece, pensa che Beatrice e Garibaldi stiano prendendo in giro tutti con questa “relazione”. E poi c’è una parte che pensa che sia Garibaldi (spronato anche da altri del gruppo) a fare così con Beatrice di modo che ci siano meno litigi in Casa. Oppure anche il contrario, cioè che la Luzzi stia tramando qualcosa.