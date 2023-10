Manila Nazzaro si scaglia contro l’ex Lorenzo Amoruso: “Artefice di una campagna di diffamazione”

NEWS

Debora Parigi | 7 Ottobre 2023

A Verissimo Manila Nazzaro ha parlato della fine della storia con Lorenzo Amoruso

Tra gli ospiti di questo pomeriggio, sabato 7 ottobre, di Silvia Toffanin a Verissimo c’è stata anche Manila Nazzaro. Prima di raccontare la sua felicità con Stefano Oradei, l’ex Miss Italia ha risposto alle domande riguardanti la fine della relazione con Lorenzo Amoruso. E si è lasciata andare a un lungo sfogo, anche molto arrabbiata per tante menzogne che sono state dette.

Le cose tra Manila e Lorenzo sono cambiate dall’uscita di lei dal Grande Fratello Vip. Lei infatti non ha trovato nessuno ad aspettarla fuori, nemmeno lui. E ha raccontato che da quel momento è partito un atteggiamento davvero distaccato di lui nei suoi confronti, come se lei fosse cambiata dentro la Casa. Ma ha specificato che lei è sempre stata se stessa. “Ha iniziato a usare delle modalità per me inaccettabili”, ha raccontato. “Lui sa molto bene che la verità per cui noi ci siamo lasciati erano le litigate estremamente frequenti e in modalità sbagliate”.

A quanto pare Lorenzo Amoruso ha usato parole che l’hanno ferita e ha continuato a usarle nonostante lei gli spiegasse che la ferivano. A quel punto ha avuto il coraggio di dire basta a tutto questo. “Mi sentivo umiliata, denigrata, offesa. E lo erano anche le persone a me vicine”. Poi, su richiesa di Silvia Toffanin, Manila Nazzaro ha fatto degli esempi: “Mi diceva che non ero capace di fare cose, che non gli interessava quello che facevo, del libro che avevo scritto…”. E poi sono arrivate le offese social a seguito della fine della relazione resa pubblica:

“Ho ricevuto una vera e proprio shitstorm creata da lui per il solo tentativo di vendicarsi di me mediaticamente. Per il fatto che io, per la prima volta abbia preso una decisione e l’abbia tenuta fino in fondo. Gli insulti sui social sono partiti da lui quando ha deciso con uno pseudo-amico di fare una diretta e dichiarare che il motivo per cui ci siamo lasciati è che io avessi un altro uomo e lo avessi prima ancora di lasciarlo. Che è una grandissima menzogna”.

Manila Nazzaro ha spiegato quanto sia stata ferita: “Lui è stato l’artefice di una campagna di diffamazione nei mie confronti che ha creato ferite a me, ai miei figli, ai miei genitori e alle persone che mi stanno vicino”. Le offese social che ha ricevuto sono state tipo “sei una poco di buono”, “che razza di donna sei?”, “cambi gli uomini come cambi le mutande”. E ha concluso mandando un messaggio diretto non solo all’ex compagno, ma a tutti gli uomini e a tutte le donne. “Siamo donne e abbiamo il diritto pari agli uomini di prendere una decisione. Gli uomini hanno il dovere di rispettarla senza inventarsi vendette mediatiche. Perché questo è quello che è accaduto”.