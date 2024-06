Per recarsi a un evento Beatrice Luzzi ha preso il treno, ma ha cambiato scompartimento per evitare Perla e Mirko che erano presenti

Per recarsi a un evento di beneficenza con tanti ex volti del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha preso un treno. Ma ha volutamente scelto un altro scompartimento, probabilmente per evitare alcuni ex coiquilini. Ecco cosa ha detto l’attrice in un video.

Il video di Beatrice Luzzi che ha scatenato il web

Ha fatto molto scalpore l’ultimo video pubblicato da Beatrice Luzzi sul suo profilo ufficiale di X. L’attrice stasera sarà ospite di un evento di beneficenza organizzato dal settimanale Chi e saranno presenti tanti volti dello spettacolo. Tra questi ci sono molti ex concorrenti del Grande Fratello, in particolare dell’edizione che si è conclusa a marzo.

Ma torniamo al video pubblicato da Beatrice. Prima sui social l’attrice ha messo delle storie in cui parlava dell’evento a cui stava andando a Milano Marittima e ha riferito che stava per salire sul treno. Poi non ci sono state altre storie per un po’ fino a quando lei non ha messo il seguente video su X:

tranquilli ci sono anche io 💃 pic.twitter.com/SJa5XQZtyr — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) June 27, 2024

“Non mi sono persa! Eccomi qua, sono arrivata, ci sono anch’io”, ha detto rivolgendosi ai suoi fan. “Semplicemente ero andata in un altro scompartimento per ovvi motivi! Quali?”. Già, quali motivi? Cosa è successo su quel treno?

LEGGI ANCHE: Il messaggio della mamma di Ultimo alla nuora Jacqueline per la sua gravidanza

Indagando approfonditamente è venuto fuori che anche Perla e Mirko, come è ovvio che ci si aspettasse, sono ospiti di questo evento. Ma non solo, a quanto pare la coppia era sullo stesso treno su cui è salita Beatrice Luzzi. E pare che tutti questi ex concorrenti del GF arrivati col treno fossero proprio nello stesso scomparimento. Ecco che quindi, secondo le ipotesi dei fan, Beatrice Luzzi avrebbe proprio evitare di sedersi e fare il viaggio verso Milano Marittima vicino ad alcune persone con cui ha litigato molto dentro la casa e che non l’hanno trattata bene nel lungo percorso.