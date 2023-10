Ricordate Alfio Gherardi di Vivere? Fabio Mazzari parla di Beatrice Luzzi al GF

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Ottobre 2023

Grande Fratello

Fabio Mazzari parla di Beatrice Luzzi

Dal 1999 al 2008 Fabio Mazzari ha prestato il suo volto al personaggio di Alfio Gherardi in Vivere. L’attore nella soap era protagonista di una storia d’amore clandestina con la temuta Eva Bonelli (interpretata da Beatrice Luzzi). La stessa in passato aveva avuto una storia con Andrea Gherardi, figlio di Alfio.

Oggi Beatrice Luzzi è nella Casa del Grande Fratello e la sua personalità ha incuriosito i telespettatori. Sebbene non manchino critiche, i più comunque la supportano. Non a caso è stata anche la prima a ricevere già due aerei. Uno singolo e uno con Giuseppe Garibaldi, con il quale ha intrapreso una conoscenza. La gieffina sta facendo parlare anche chi la conosce bene. Dopo Gabriele Lazzaro, che a Novella2000.it ha spiegato di vederli bene insieme e trovarli molto carini, anche Mazzari ha voluto dire la sua.

Al settimanale Chi, l’attore ha rilasciato alcune dichiarazioni e commentato dunque la relazione tra la collega Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ha dichiarato che immedesimandosi nei panni del ragazzo lo comprende: “M’innamorerei anch’io di una come lei”. Al contempo però non farebbe pressioni.

Fabio Mazzari ha fatto sapere infatti che magari la ignorerebbe, per poi fare qualche gesto carino: “Giocherei al gatto con il topo”. E a proposito della personalità di Beatrice Luzzi ha spiegato che è un’attrice e chi recita, per definizione, è brano a muoversi “tra finzione e realtà” in senso pirandelliano.

“Non voglio dire che ci sia un calcolo ma, per affascinare una donna come lei, ci vuole qualcosa di particolare”, ha commentato l’attore che abbiamo conosciuto in Vivere come Alfio Gherardi. Mazzari ha tenuto in considerazione anche che nella Casa del GF in tanti sono contro Beatrice Luzzi, mentre fuori gode dei consensi del pubblico:

“(…) Lasciarsi andare ai sentimenti potrebbe essere anche un modo, per lei, per ottenere consenso, per far vedere che ha un cuore, delle fragilità, che non è una donna di ghiaccio. Poi non è detto che non ci caschi dentro, i sentimenti sono imprevedibili”.

Sul carattere della collega ha fatto sapere che, a detta sua, Beatrice Luzzi ed Eva Bonelli hanno lo stesso carattere: “Certo, Eva era un’arrampicatrice, cosa che Beatrice non è, ma condivide con il personaggio una certa franchezza, una durezza nell’essere esplicita e diretta. E poi Beatrice è una donna passionale”.

Sul set purtroppo, secondo l’attore, Beatrice Luzzi con il trascorrere del tempo è parsa nervosa e sentiva molto il peso del suo personaggio. Il suo addio alla serie fu un grande dispiacere per tutti.

E sempre a proposito del lavoro ha raccontato un curioso retroscena sul provino realizzato per Vivere. Nell’incontrarla Fabio Mazzari ha detto di aver pensato: “‘Il buongiorno si vede dal mattino’. Quando poi si verificò la scena del loro bacio: “Entro al trucco, lei passò e mi disse: ‘Oggi si fa sul serio’, e io le risposi: ‘Non chiedo di meglio'”.

Mazzari ha raccontato che non fu necessario rifare la scena con Beatrice Luzzi, perché alla prima fu subito perfetta. E per tornare alla relazione con Giuseppe Garibaldi ha aggiunto: “Hanno messo a confronto il nostro bacio con quello che Beatrice ha scambiato al Grande Fratello con Garibaldi e non c’è paragone. Beatrice è una donna ‘fuego’. Ma anche dolce e generosa”.

Infine Fabio Mazzari ha spiegato di avere avuto un bel rapporto con Beatrice Luzzi e che quest’ultima voleva molto bene a sua moglie, scomparsa tre anni fa.