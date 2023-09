Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Settembre 2023

Grande Fratello

La decisione di Beatrice Luzzi

Questa sera al Grande Fratello Beatrice Luzzi è stata votata dal pubblico a casa come la preferita. In questo caso ha avuto la possibilità di mandare al televoto eliminatorio della prossima puntata uno tra quelli che erano con lei in nomination. Grecia l’ha salvata perché si è molto affezionata a lei, così come Arnold e Vittorio.

A essere scelta è stata Giselda Torresan: “Le ho dato molto ascolto, l’ho protetta e stimata. Le ho regalato dei vestiti“. A questo punto la concorrente l’ha interrotta e ha precisato che gliene ha solo prestato uno che, tra l’altro, non le aveva nemmeno chiesto: “Hai detto che sono il cane della Rosy, ma non ho mai detto male di te“.

Beatrice condanna Giselda al televoto per l'eliminazione… queste sono le sue motivazioni. #GrandeFratello pic.twitter.com/QTFUS8DtO0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2023

Ciò che non è andato giù a Beatrice Luzzi, ad ogni modo, è il voto che le ha dato Giselda qualche giorno fa: “Mi ha nominata come ipocrita. Ho trovato la sua votazione incomprensibile e grande ingratitudine. L’ho sentita lontana e si è legata a Rosy“. La Torresan ha replicato di trovarsi bene con la chef e ha fatto un esempio di una discussione con l’attrice:

“Io da Rosy sto imparando moltissimo. Con Beatrice non mi trovo da un po’. Una mattina che stavo pulendo mi ha detto un po’ di cose… Non ho fatto casino, solo lei si è lamentata. Era mattino e ne ho approfittato per pulire”.

Secondo la Buonamici, tuttavia, la Torresan ha l’opportunità di salvarsi: “Forse giselda troverà il favore del pubblico. Forse lei ce la può fare”. Seguiteci per tante altre news. QUI per il video completo.