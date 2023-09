Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Settembre 2023

Grande Fratello

Letizia Petris ha fatto piangere il web intero parlando della morte del padre in diretta al Grande Fratello

Il padre di Letizia Petris

Questa sera è stato il turno di Letizia Petris raccontare la sua storia. Una storia dolorosa in quanto diverso tempo fa ha perso il padre. Signorini ha raccolto varie clip delle prime due settimane durante le quali la concorrente ha parlato con grande affetto e amore di suo papà.

La sua vita è una serie TV… lo ha detto fin dal primo momento in cui l'abbiamo conosciuta. La storia di Letizia è incredibilmente forte, intensa, ricca. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/eHftbGGu4Y — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2023

Alla fine dei video la Petris ha ringraziato Alfonso per questa grande emozione con le lacrime agli occhi:

“Un regalo meraviglioso. Devi sapere che mio padre occupava tanto spazio. Lui è entrato in coma il giorno di natale ed è andato via il primo dell’anno. Abbiamo dovuto fare una scelta e come potevamo vivere con un peso del genere addosso?

Io ho sempre avuto la speranza si svegliasse. Ci siamo messe lì di fianco, gli tenevamo la mano. E lui ha deciso di spegnersi da solo in quell’esatto momento”.

Letizia Petris, quindi, ha dovuto farsi forza per sostenere anche la madre. Da quel momento il loro rapporto si è fatto davvero molto profondo: “Viviamo in simbiosi l’una dell’altra“. Ha affermato di aver provato in tutti i modi a salvarla: “Mia mamma è la mia vita“.

In questo momento, nel giardino della Casa, un'esplosione d'amore che ci travolge tutti! ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/GqW5SbnMV4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2023

Ed è a questo punto che il conduttore le ha detto della presenza della madre in giardino. Le immagini hanno commosso tutti gli spettatori e il web intero. Le due si sono abbracciate e si sono scambiate tenere parole, poi la mamma ha conosciuto l’amico Paolo. QUI il video che trovate su Mediaset Infinity.

