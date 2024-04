Beatrice Luzzi minaccia azioni legali contro un’ex gieffina

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2024

Grande Fratello

A seguito di alcune dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello sui figli di Beatrice Luzzi, lo staff dell’attrice è intervenuto con un comunicato. A tal proposito è stato detto che arriverà un’azione legale nel caso di altri interventi inappropriati sui due minori. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il comunicato dello staff di Beatrice Luzzi riguardo i figli dell’attrice

Poco fa sui profili social di Beatrice Luzzi è apparso un comunicato ufficiale. Si è trattato di un breve annuncio da parte dello staff dell’attrice in difesa dei suoi due figli. In pratica una ex concorrente del Grande Fratello ha parlato dei due ragazzi (minori) con gravi accuse. Per questo motivo potrebbe arrivare presto un’azione legale. Ecco il comunicato:

“In relazione a quanto emerso sui vari social network, riguardo le dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello 2023 sui figli di Beatrice Luzzi, a quanto pare additati come protagonisti di ruoli che potrebbero comportare dei rischi per il loro presente e il loro futuro, siamo costretti a ricordare a tutti che l’esposizione di minori in contesti pericolosi, oltretutto senza contraddittorio, è penalmente perseguibile e che, ove si ripetessero fatti simili, agiremo per vie legali senza preavvisi”.

In pratica qualcuno dell’ultima edizione del Grande Fratello ha parlato pubblicamente dei figli di Beatrice Luzzi. Questo ha portato l’attrice a lanciare un avvertimento nei cofronti di questa persona poiché, se riaccadrà, ci saranno delle conseguenze legali.

Ma chi è l’ex concorrente del Grande Fratello in questione? Non possiamo dire il suo nome con certezza, anche se sui social molti sono convinti di un nome in particolare. Si tratrebbe di una persona che di recente ha fatto una room su Twitter e proprio in essa avrebbe parlato dei figli della Luzzi.