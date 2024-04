Isola dei famosi, un altro naufrago si ritira dal reality

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

All’Isola dei famosi è arrivata la notizia sconvolgente di un nuovo ritiro da parte di uno dei naufraghi in gioco

Cosa sta succedendo all’Isola dei famosi? Qualcuno ha lanciato una maledizione sul reality? Proprio oggi è arrivata a sorpresa la notizia di un nuovo ritiro tra i naufraghi. Stiamo parlando di Peppe Di Napoli che pare abbia deciso di andasene. Vediamo cosa è successo.

Peppe Di Napoli si ritira dall’Isola dei famosi

Alla prima puntata dell’Isola dei famosi Vladimir Luxuria aveva chiesto ai naufraghi di farle una promessa e cioè che nessuno di loro si ritirasse dal gioco. E i concorrenti avevano promesso che non si sarebbero ritirati. Ma a quanto par questa promessa è durata davvero poco.

Pochi giorni dopo l’inizio di questa edizione del reality Miss Italia è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio. Una sfortuna davvero assurda. A questo aggiungiamo la positività al Covid di ben tre concorrenti che però piano piano sono rientrati in gioco.

Il grande scandalo di questa edizione dell‘Isola dei famosi è arrivato con il ritiro di Francesco Benigno che poi si è scoperto essere una squalifica anche se lui ha sempre negato. Anzi, ha accusato la produzione di averlo costretto ad andarsene e di non aver violato il regolamento. Ora, come detto, arriva la notizia di un nuovo ritiro. Stiamo parlando di Peppe di Napoli. A comunicarlo è la stessa produzione del reality che ha scritto sui social un comunicato ufficiale:

“Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”.

Cosa sia successo a Peppe Di Napoli non è dato saperlo al momento. Infatti i motivi non sono stati resi noti, probabilmente lo diranno nella puntata in onda lunedì 22 aprile. Fa strano questo ritiro, poiché il naufrago è il preferito dal pubblico. Infatti nello scorso televoto ha preso ben il 41% delle preferenze.