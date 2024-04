Beatrice Luzzi entra al Grande Fratello Vip albanese (dove ritrova l’ex coinquilina Heidi)

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Grande Fratello

Stasera Beatrice Luzzi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip albanese. L’attrice ed ex gieffina nel reality show ritroverà l’ex coinquilina Heidi Baci!

Beatrice Luzzi al Grande Fratello Vip albanese

Lo aveva promesso Beatrice Luzzi che oggi ci sarebbero state grandi sorprese ed è stata di parola, a quanto pare! L’attrice di Vivere sui social ha dato un importante annuncio e no, non riguarda il suo futuro televisivo. Stasera Beatrice entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip albanese. Ma no, non come pensate e molti di voi sperano:

“Questa sera una grande sorpresa per Heidi! Beatrice la incontrerà nella Casa del Big Brother”, si apprende dal comunicato. Si tratta quindi di un incontro di alcuni minuti, in cui potranno parlare un po’ e trascorrere del tempo insieme, come accade per qualsiasi sorpresa al GF.

La storia Instagram di Beatrice Luzzi e Heidi Baci

Quindi la presenza di Beatrice Luzzi nel reality show albanese deriva dalla necessità di fare visita all’amica Heidi Baci. L’ex gieffina e l’attuale concorrente del programma si sono conosciute nell’edizione italiana del programma di Canale 5. Purtroppo per Heidi il percorso si è interrotto anzitempo, a causa del suo ritiro per motivi personali. Nonostante ciò, però, le due sono sempre rimaste unite.

Quando la Baci ha avuto modo di tornare nella Casa per un saluto ai suoi ex compagni, ha voluto incontrare proprio Beatrice Luzzi per un saluto. E anche quando ha poi intrapreso la nuova avventura al GF Vip albanese ha spesso parlato di lei, anche pochi giorni fa.

Dall’altra anche Beatrice Luzzi (che ieri con un comunicato ha minacciato azioni legali verso un’ex concorrente) ha menzionato tantissime volte, in chiacchiera con i compagni, la sua amica Heidi. Dunque seppur lontane le due si sono sempre supportate a vicenda e stasera per Heidi sarà davvero una grande sorpresa.

Intanto Beatrice è arrivata a Tirana e ha già fatto l’incontro di qualche fan, che l’hanno fermata per un saluto e dei selfie. Per chi volesse, c’è modo di seguire la diretta mediante la pagina di YouTube del programma, condivisa su Instagram anche da Beatrice Luzzi e Heidi Baci.