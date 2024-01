Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa sera al Grande Fratello Beatrice Luzzi ha negato di aver detto una certa frase contro Massimiliano Varrese. Tuttavia un video la smentirebbe.

La smentita di Beatrice Luzzi

Questa sera la puntata del Grande Fratello si è aperta con un nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Tra le due concorrenti c’è una profonda spaccatura e non riescono a trovare un punto d’incontro e anche in questa occasione le cose non sono andate per il meglio. L’attrice ha affermato che è difficile perdonare una persona però lei lo ha fatto, per esempio, con Massimiliano Varrese.

I due gieffini si sono spesso scontrati nel corso dei mesi, pur facendo pace a intermittenza, però adesso la Luzzi afferma di aver ricucito i rapporti. Tuttavia il conduttore del Grande Fratello le ha posto una domanda facendole un esempio: “Quindi parlando con Vittorio, l’altro giorno, non hai detto di voler eliminare Massimiliano?“.

Beatrice Luzzi ha negato di avere mai usato queste specifiche parole e ha aggiunto:

“Non l’ho detto, non è vero proprio per niente. Ho detto che lo vedo molto preoccupato per la figlia e senza energie. Secondo me, forse, lui a questo punto sarebbe il caso che uscisse.

Ma non certo per ciò che ha detto o fatto a me. A livello personale non sente cattiveria o negatività”.

Tuttavia il web si è subito mosso e ha tirato fuori il video in cui lei stessa afferma: “Dobbiamo eliminarlo dal GF“. Di conseguenza Beatrice Luzzi è stata smentita in quanto le parole che lei stessa negato di aver detto in realtà le ha dette. Vittorio aveva appena subìto un piccolo dispetto da parte di Varrese e Fiordaliso e aveva chiesto all’attrice cosa potesse fare.

Vittorio: -“Secondo te con Max dobbiamo fare qualcosa ?”

Beatrix: -“LO DOBBIAMO ELIMINARE”



BEALUZZI VUOLE FUORI DALLA CASA IL PAZIENTE ESATTAMENTE COME TUTTI NOI#grandefratello #gf pic.twitter.com/bTOOEZvGsY — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 28, 2024

Questo video non è stato mostrato in diretta ma forse qualcuno dei concorrenti potrebbe menzionare il momento, nel caso in cui dovesse avere origliato. Vedremo che cosa accadrà, noi vi terremo aggiornati.