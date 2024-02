“È gay”, Stefano Miele ci ricasca e fa outing anche a Mahmood

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Mentre chiacchierava con le coinquiline Stefano Miele ha parlato di Mahmood. Lo stilista ci è ricascato facendo outing al cantante: “È gay”.

Stefano Miele fa outing a Mahmood

Nella Casa del Grande Fratello Stefano Miele poco prima della puntata si è trovato in stanza da letto a scambiare quattro chiacchiere con Beatrice Luzzi e Marina Fiordaliso. Come vediamo dai video i tre hanno parlato di Mahmood, cantante molto apprezzato.

Se inizialmente si è chiacchierato delle sue origini, a un certo punto si è aperta la parentesi del gossip. Marina Fiordaliso, che probabilmente ha confuso Mahmood con Marracash, ha domandato se il cantante fosse stato un vecchio flirt di Elodie. A quel punto Stefano Miele ha detto la sua: “Ma che…. è gay”.

Stefano che non si fa problemi a dire che Mahmood è gay in diretta nazionale boh #grandefratello pic.twitter.com/eIl1CBlVeS — 💗 (@ssstarsssss) January 29, 2024

C’è da dire però che quanto affermato da Stefano Miele sarebbe una notizia priva di fondamento e non troverebbe alcun tipo di conferma da parte dello stesso Mahmood. Il cantante, che vedremo presto in gara a Sanremo 2024, non si è mai sbilanciato sulla sua vita lontana dai riflettori e spesso ha messo a tacere i rumor sul suo orientamento sessuale.

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera in passato Mahmood ha precisato di non aver mai dichiarato di essere gay: “(….) Troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”. Con tali dichiarazioni l’artista non ha mai prestato il fianco al gossip.

Sempre al quotidiano alla domanda di Candida Morvillo su un suo ipotetico coming out, Mahmood era stato chiaro: “Non mi pongo il problema. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, perché presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. È come per l’ integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già. Se vado a letto con un uomo o una donna non frega niente a nessuno”.

Dunque questa è già una risposta al pettegolezzo sollevato da Stefano Miele nella Casa del Grande Fratello.