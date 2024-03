Beatrice Luzzi non risparmia complimenti all’ex amica Grecia: “Stupida e irritante” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa sera Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares hanno avuto un confronto e all’interno di una clip abbiamo potuto sentire l’attrice usare parole forti verso la ex amica.

Beatrice Luzzi contro Grecia

La puntata del Grande Fratello di questa sera ha avuto inizio con un confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Dopo aver instaurato un’amicizia nei primi mesi del reality il loro percorso si è diviso a causa di alcuni attriti.

All’attrice non va giù il fatto che l’abbia incolpata dell’eliminazione di Vittorio Menozzi. Inoltre, durante una clip mostrata in diretta, ha spiegato tutto ciò che non le piace della gieffina e per farlo ha usato parole abbastanza forti:

“Con Grace è cambiato qualcosa. Dopo due mesi e mezzo di amicizia ho fatto qualche passo indietro. Come se avessi raggiunto un limite, non la reggo più. Io non ho dimenticato quando mi ha detto che è colpa mia l’eliminazione di Vittorio.

Invece è rimasta amica di Anita e Giuseppe. Quella volta è venuta fuori la pochezza di Grecia, è stupida. Canticchia tutto il giorno, è irritante. Non rispetta nemmeno la lingua italiana dopo tutto questo tempo che ha vissuto qui”.

Allo stesso modo anche Grecia Colmenares non si è risparmiata e di Beatrice ha detto: “Non mi piace il suo carattere, non la vedo sincera. Nemmeno il suo sguardo o lei in generale. Beatrice è gelosa del mio sorriso”. Una volta terminato lo scontro in diretta, poi l’attrice ha ripetuto che Grecia è “stupida“, ma la collega ha affermato di non esserci rimasta male perché sa che non è vero.

Per tanto tempo amiche… ora acerrime nemiche. Col passare del tempo qualcosa è cambiato tra Beatrice e Grecia… e a quanto pare le cose non miglioreranno col passare dei giorni. #GrandeFratello pic.twitter.com/rlilGU2KFq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Insomma, tra le due ormai il rapporto di amicizia sembra essere ufficialmente terminato per sempre. Vedremo se nelle prossime settimane si parlerà ancora di loro due e se si risanerà questo legame.