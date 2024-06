Beatrice Luzzi paparazzata a pranzo con un volto noto della TV

Gossip

Redazione | 4 Giugno 2024

Grande Fratello

In questi ultimi giorni Beatrice Luzzi è stata avvistata a pranzo con un volto noto della TV. Ecco di chi si tratta

In queste ultime ore Beatrice Luzzi è stata paparazzata a pranzo con un volto noto della TV e hanno cominciato a diffondersi dei rumor sul web. Tutti i fan hanno cominciato a domandarsi se con Giuseppe Garibaldi sia finita sul serio. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il noto personaggio insieme a Beatrice Luzzi

Nonostante il Grande Fratello sia finito ormai da diversi mesi Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi fanno ancora notizia e i fan sono ancora coinvolti nella loro storia d’amore. Come ben sappiamo infatti gli ex gieffini si sono avvicinati molto dentro la casa più spiata d’Italia per poi allontanarsi e riavvicinarsi più volte.

Una volta usciti dal reality hanno affermato di aver mantenuto un rapporto di amicizia anche se secondo molti utenti del web sembrava stessero cercando un modo per far funzionare la loro storia. Non sappiamo se è davvero così, ma in queste ore un’indiscrezione ha fatto tremare i fan della presunta coppia.

Beatrice Luzzi è stata avvistata a pranzo con un uomo molto noto nel mondo dello spettacolo e in molti hanno iniziato a chiedersi il motivo. Il blog Real Gossip ha scattato alcune foto e possiamo riconoscere Giorgio Restelli. Nato nel 1958 è un imprenditore ed ex direttore artistico Mediaset che attualmente lavora ancora per l’azienda.

I loro atteggiamenti vengono definiti ‘intimi’ ma ovviamente si tratta solo di supposizioni avanzate senza alcuna prova evidente. Sappiamo bene che Beatrice sta cercando di tornare in TV nella prossima stagione televisiva. Di conseguenza si è trattato sicuramente soltanto di un incontro di lavoro. Questo rincuorerà tutti i fan della Luzzi e di Giuseppe Garibaldi.

Staremo a vedere quello che accadrà e in che modo l’attrice tornerà sul piccolo schermo dopo la sua esperienza al Grande Fratello. La stessa sorte toccherà anche a Giuseppe? In molti si ricordano che anche il gieffino aveva rivelato di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, realizzando in suo sogno un giorno di condurre Striscia la Notizia.