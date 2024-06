Cristiano Iovino sarebbe in trattative per entrare nel cast della nuova edizione del Grande Fratello

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Giugno 2024

Grande Fratello

Continuano le indiscrezioni su Cristiano Iovino, ma questa volta non relative alla presunta rissa con Fedez. Bensì in merito a una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, la cui prossima edizione comincerà a metà settembre 2024.

Cristiano Iovino verso il Grande Fratello?

Di Cristiano Iovino nell’ultimo anno se n’è parlato davvero tanto, a cominciare da quando è stato rivelato che era lui il famoso ‘uomo del caffè‘ di Ilary Blasi. Quello è stato uno degli eventi che hanno scatenato la rottura tra la conduttrice e Francesco Totti, nonostante lo stesso personal trainer abbia poi dato la sua versione dei fatti.

In seguito, in queste ultime settimane, è tornato al centro del gossip e della cronaca a causa di una presunta rissa con Fedez. Anche in questo caso se ne sono dette di tutti i colori ma la situazione non è ancora stata chiarita del tutto e per tale ragione le Forze dell’Ordine stanno ancora indagando.

Nella giornata di ieri, intanto, è spuntato un nuovo rumor secondo il quale il Grande Fratello avrebbe puntato gli occhi su Cristiano Iovino. Stando a quanto riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza, dunque, le trattative con il modello sarebbero attualmente in corso e non sappiamo come andranno a finire.

Cristiano Iovino nella prossima edizione del Grande Fratello?

Ovviamente l’informazione va presa con le pinze perché non abbiamo idea se davvero la produzione lo ha contattato. Lo scopriremo solo nel caso in cui decideranno di confermare o smentire la situazione. Al momento non possiamo fare altro che attendere e vedere che cosa ci riserverà il futuro.

I primi nomi dei concorrenti, con ogni probabilità, verranno annunciati verso la fine dell’estate. Noi vi terremo sempre informati con tutti gli aggiornamenti e gli eventuali annuncia a sorpresa da parte del conduttore. Voi chi vorreste vedere quest’anno tra i gieffini?