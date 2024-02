NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

A seguito delle numerose liti dell’ultimo periodo, in queste ore è finalmente arrivato un confronto di chiarimento tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero.

Confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Sappiamo tutti che nelle ultime settimane nella casa del Grande Fratello ci sono state numerose liti tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Tra le due concorrenti del reality show sono infatti volate parole grosse ed era sembrato che il loro rapporto fosse ormai giunto ai minimi storici. In queste ore però è accaduto qualcosa che ha sorpreso l’intero pubblico e il web. A seguito dei diversi scontri, Beatrice e Perla hanno deciso di deporre le armi, almeno per il momento, e hanno così avuto un confronto di chiarimento. Proprio l’attrice ha così fatto un lungo discorso all’ex protagonista di Temptation Island, affermando:

“Non è un discorso per niente critico quello che ti ho fatto. Mi piacerebbe che, al di là di quello che vogliono loro, perché noi siamo qua per lavorare, riuscissimo a confrontarci senza offenderci. Secondo me è una caratteristica quella tua, che è perfetta per lo show business, ed è una cosa che a me è mancata. Il fatto di essere molto concentrati su sé stessi non è una cosa brutta, è una caratteristica ed è fondamentale per avere successo”.

"Al di là di quello che vogliono loro, perchè siamo qua per lavorare"

Beatrice non le manda a dire, cerca un confronto costruttivo con Perla e conferma che il gf punta sui loro scontri.



Lei è veramente pochi. ♥️ #GrandeFratello pic.twitter.com/RJUcmSuaL3 — Lilian🪩🍒 (@lia4moonriver) February 2, 2024

Ma non è finita qui. Il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero è andato avanti per diversi minuti ed entrambe le concorrenti del Grande Fratello hanno avuto modo di dire la loro. Poco dopo l’attrice è tornata anche sulla questione dell’essere individualisti e ha così aggiunto: “Non credo che faccia male dire individualista. Poi tu me lo confermi che stai concentrata su di te”.

“Non credo che faccia male dire individualista … poi tu me lo confermi che stai concentrata su di te”

Lo mandiamo lo zanichelli in casa? #GrandeFratello pic.twitter.com/PJvbYLJV5I — Shivan 🐹 (@Sheevan_) February 2, 2024

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime ore nella casa del Grande Fratello tra Beatrice e Perla? Che le due inquiline abbiano finalmente trovato un punto di incontro?