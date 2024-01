Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Grande Fratello

Stefano Miele ha rivelato che cosa fanno le telecamere del Grande Fratello ogni volta che Beatrice Luzzi e Perla Vatiero hanno una conversazione.

Beatrice Luzzi parla delle telecamere al GF

Nel corso soprattutto dell’ultima settimana si è creata una fazione che sta dalla parte di Perla Vatiero (di cui fanno parte Letizia Petris e Greta Rossetti) e un’altra che si schiera con Beatrice Luzzi (di cui fanno parte Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi). Gli scontri non sono di certo mancati, in diretta su Canale 5 così come nella vita quotidiana dentro la casa.

La stessa attrice ha affermato, facendo finta di parlare alla luna, di voler andare a un televoto flash contro Perla per capire chi potrebbe spuntarla. Dall’altro lato, invece, la Vatiero ha pensato a un piano per istigare l’attrice, ovvero quello di non lavare più i piatti per diversi giorni.

Nonostante tutto le loro liti appassionano tutto il web e infatti gli utenti di Twitter hanno delle forti opinioni su chi abbia ragione e chi torto. Ovviamente si tratta di pareri soggettivi che derivano dal fatto di essere più fan di una o dell’altra. Ad ogni modo, come dicevamo poc’anzi, anche nella Casa sono state prese delle posizioni.

Dalla parte di Beatrice Luzzi troviamo Stefano Miele, il quale si è accorto di cosa fanno le telecamere non appena l’attrice e Perla Vatiero interagiscono. Nel video qui sotto possiamo sentire: “Comunque abbiamo capito come si può avere un momento di privacy, si girano tutte le telecamere. Assurdo“. La frase è stata interpretata in due modi diversi dal web.

Stefano dice a Beatrice che ha notato che quando lei e Vatiero parlano le telecamere si girano per non riprendere.

Bea:"Hai fatto bene a dirmelo..mi divertirò, non hanno ancora visto niente.."#grandefratello pic.twitter.com/xsLWmYI92m — sara primavera (@saraprimaveraa) January 27, 2024

Il primo è quello secondo il quale si girano per seguire l’eventuale conflitto così da lasciare campo libero a tutti gli altri inquilini. Il secondo, invece, è quello secondo cui la regia cambierebbe inquadratura proprio per evitare di riprendere il litigio. A rigor di logica avrebbe più senso la prima ipotesi, ma non ne abbiamo la certezza in quanto il discorso è un po’ ambiguo.

Beatrice tuttavia rimane basita e risponde a Stefano Miele con una finta risata malefica aggiungendo: “Non hanno visto ancora niente“. E i fan non vedono l’ora di scoprire che cosa la Luzzi ha in serbo per loro.