Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

Spavento nella casa del Grande Fratello. Ieri sera Giuseppe Garibaldi ha infatti avuto un malore e così è intervenuta prontamente l’ambulanza. Adesso arrivano i primi aggiornamenti.

Come sta Giuseppe Garibaldi

Non sono state ore semplici le ultimi per i concorrenti del Grande Fratello. Ieri sera infatti a far preoccupare la casa e l’intero web è stato Giuseppe Garibaldi, che ha avuto un malore improvviso. A intervenire prontamente è stata l’ambulanza e così i medici si sono subito presi cura del gieffino. Nel mentre all’interno del loft non sono mancate le reazioni degli inquilini, che sono apparsi sconvolti da quanto accaduto.

La produzione del reality show di Canale 5 nel frattempo non è ancora intervenuta per svelare le reali cause del malore di Garibaldi, tuttavia pare che la situazione non sia grave. Nonostante attualmente non sappiamo con certezza cosa sia accaduto, sembrerebbe che Giuseppe stia bene e a confermarlo è stato nientemeno che Paolo Masella. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando Greta Rossetti, preoccupata per Giuseppe Garibaldi, ha chiesto proprio al macellaio: “Ma secondo te come sta?”. A quel punto Paolo, tranquillizzando l’ex tentatrice di Temptation Island ha affermato che il collaboratore scolastico starebbe bene.

Greta chiede di Giuseppe a Paolo e lui le dice che sta bene.

Ora che lo sapete potete anche smetterla di fare moralismi e stupide guerre#GrandeFratello pic.twitter.com/mBcAW7oqMR — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) February 2, 2024

Pare dunque che le condizioni di Garibaldi non siano preoccupanti e che a breve il gieffino potrebbe fare ufficialmente ritorno nella casa del Grande Fratello, naturalmente a seguito di tutti i dovuti accertamenti. Sui social nel mentre c’è grande apprensione. In molti infatti stanno inviando il loro supporto e il loro affetto a Giuseppe. Anche noi di Novella2000.it facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione al gieffino, con la speranza di rivederlo in casa al più presto.