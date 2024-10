Oggi in puntata a Verissimo Beatrice Luzzi è tornata a parlare dell’ultimo saluto alla suocera in fin di vita, durante la puntata del Grande Fratello. Poi riguardo a questo argomento non ha risparmiato una critica a Cesara Buonamici e Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi parla della polemica

Questo pomeriggio a Verissimo, Beatrice Luzzi ha parlato della sua esperienza nel ruolo di opinionista al Grande Fratello. C’è stato modo però anche di parlare delle recenti polemiche. Oltre alla “battuta sul piumone” e la conseguente replica ad Alfonso Signorini, l’opinionista ha parlato anche di un altro scottante argomento.

Qualche settimana fa in diretta, poco prima della chiusura della puntata del reality, aveva chiesto di poter salutare sua suocera in fin di vita. Da qui ne è scaturita una polemica e Beatrice Luzzi dopo essersi già esposta in diverse occasioni, a Verissimo è tornata sull’argomento:

“Ho l’impressione che si parli più del chi, del perché e del come perché in televisione quanti di noi hanno salutato i propri cari in un momento. Mia suocera stava lasciando la coscienza infatti Alessandro partii per Trieste per darle l’ultimo saluto prima che lei perdesse la consapevolezza. Così è stato quella notte e dopo pochi giorni se n’è andata. Non potendo andare a Trieste mi sono permessa di farlo in tv anche perché era una delle poche in famiglia che mi seguiva assiduamente”.

L’idea di Beatrice Luzzi dunque era quella di farle un ultimo regalo, un omaggio. È vero, ha approfittato della diretta, ma pensa non sia stata l’unica e non comprende il perché di così tanto scandalo. Forse perché l’ha fatto prima che se ne andasse, ma pensa fosse più giusto farlo prima, dato che da lì a poco purtroppo sua suocera li ha lasciati: “Non ci ho visto nulla di così scandaloso ma siccome l’ho fatto io allora fa sempre comodo a tutti venirmi contro”.

Infine Beatrice Luzzi ha fatto anche una precisazione, spiegando di aver chiesto il permesso per poi lanciare una bordata ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici: “Comunque ad Alfonso glielo avevo chiesto il permesso di farlo”. La volta dopo loro mi hanno chiesto ‘stasera cosa vuoi annunciare?’ e si sono fatti delle grosse risate…”

Cesara Buonamici ha provato a difendersi e difendere anche Alfonso Signorini, ma Beatrice Luzzi ha mantenuto il punto.