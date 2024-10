A Verissimo Beatrice Luzzi ha replicato ad Alfonso Signorini dopo la battuta sul piumone: “Un po’ più rispetto non guasterebbe. Sfido chiunque a non rimanerci male”.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Dopo il Tapiro d’oro ricevuto da Striscia La Notizia, Beatrice Luzzi è stata ospite in TV da Silvia Toffanin a Verissimo, insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La conduttrice ha voluto parlare con loro anche di Alfonso Signorini e del rapporto che hanno con il padrone di Casa del Grande Fratello.

Mentre Cesara Buonamici ci ha scherzato su, Beatrice Luzzi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Spinta da Silvia Toffanin che ha precisato poi che tutto era legato alla “battuta del piumone”, l’attrice non si è risparmiata e ha detto la sua:

“Insomma, le accuso e assorbo con nonchalance, poi a tutto c’è un limite. Diciamo che ci sono alcune battute che non vanno fatte mai. Non credo la meritassi né nel merito né nella sostanza né nel ruolo. Sicuramente Alfonso l’ha fatto come dice Cesara perché è la sua cifra, l’ironia, la leggerezza, ma un po’ di rispetto in più non guasterebbe”.

Cesara Buonamici ha provato a giustificare Alfonso Signorini considerando forse che Beatrice Luzzi l’abbia un po’ presa troppo male dall’inizio. La conduttrice del TG5 ha visto la battuta sul piumone come tale e di conseguenza non c’era motivo di reagire male: “Si tratta dell’unico posto, sono battute sul GF, si resta sullo scherzo e non c’è niente di irrispettoso e se la prende”.

Il pensiero di Cesara Buonamici non ha trovato però d’accordo Beatrice Luzzi: “Se le avesse fatte a te queste battute, Cesara… Io trovo che ci siano momenti per farlo, ruoli e situazioni, contesi in cui si può e no. Quella sera c’erano anche i miei figli. Si sta cercando di sminuire la mia immagine anche sotto questo tema riguardo alla mia relazione. Da opinionista ci sarebbe da rispettare la sostanza e la forma del medesimo. So che Alfonso l’ha fatto con leggerezza. Sfido chiunque a non rimanerci male”.

Silvia Toffanin ha chiuso la vicenda sostenendo che probabilmente domani al Grande Fratello se ne parlerà meglio.