Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

Grande Fratello

La reazione alla sorpresa di Beatrice Luzzi

Al web non sfugge NULLA! E, in queste ore, un gesto dei concorrenti nei confronti di Beatrice Luzzi sta facendo molto discutere. Ma che sarà successo questa volta?

Quella di ieri sera per Beatrice Luzzi è stata una puntata davvero molto speciale. L’attrice è senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello. La sua personalità non sembra convincere tutti gli inquilini, tanto che è stata al centro di diversi scontri in queste prime tre settimane.

Ieri però il Grande Fratello oltre a tirarla in ballo nelle prime dinamiche di questa edizione, ha concesso a Beatrice Luzzi una carezza: l’abbraccio dei suoi figli Valentino ed Elia. Lei infatti era molto preoccupata del giudizio di entrambi e di come potessero reagire nel vederla spesso sola contro tutti.

L’incontro è stato un momento molto toccante, che ha commosso il pubblico a casa. Come spesso accade in questi casi, a sorpresa finita, di solito, gli inquilini si alzano in piedi per accogliere tra abbracci e tenerezze il loro compagno o la loro compagna che ha ricevuto il regalo.

Nel corso della puntata ciò si è si verificato con Beatrice Luzzi, ma i telespettatori hanno scovato un fuori onda. Si sentono infatti vari concorrenti sollecitare gli altri ad alzarsi per andare incontro all’attrice: “Dai, ci sono i bambini, facciamolo per i figli… facciamo finta….”. Ecco il video che lo dimostra…

“dal alzatevi ci sono i bambini facciamolo per i figli facciamo finta dai” e meno male che erano buoni quest’anno pic.twitter.com/vzqEkwP67O — letteralmente alla frutta (@teresanna__) September 25, 2023

Frasi queste pronunciate da diversi di loro, che sembrano “stonare” con quello che è lo spirito del gioco. Se da un parte c’è chi giustifica i concorrenti spiegando che in realtà si sarebbe trattata di una carineria verso Beatrice Luzzi, nonostante le divergenze, non tutti la pensano così. Buona parte degli utenti hanno accusato i partecipanti del Grande Fratello di essere poco corretti: “E per fortuna che quest’anno erano buoni”, ha scritto qualcuno.

C’è chi ha fatto notare poi come in un momento precedente, quando Beatrice Luzzi è stata chiamata in Mistery room, nessuno si è alzato per lei. Alfonso Signorini li ha bacchettati per poi ritrattare quando i ragazzi hanno spiegato di non aver visto nulla di quanto successo. Quindi con il senno di poi i più sono convinti che questa richiesta del conduttore abbia indotto i concorrenti del GF ad andare incontro all’attrice dopo la sorpresa per mostrarsi carini nei suoi confronti.

Questo video però insinua parecchi dubbi….