Beatrice Valli annuncia a Verissimo la data del suo matrimonio con Marco Fantini

1 La data del matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Nella puntata di oggi, sabato 12 marzo, di Verissimo sono state ospiti le sorelle Valli: Beatrice, Ludovica ed Eleonora. Le prime due appartengono al mondo dello spettacolo, viste le loro partecipazioni a Uomini e donne e Temptation Island. La terza, invece, che è la maggiore, appare in TV per la prima volta. L’ospitata nel programma di Silvia Toffanin non è stata solo l’occasione per parlare di loro e del rapporto che hanno, ma anche per annunciare il matrimonio di Beatrice con Marco Fantini.

I due si sono conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi, lui era tronista e lei la sua corteggiatrice. Giovanissima, si presentò come mamma di un bimbo avuto in adolescenza. Ma questo non spaventò Marco che alla fine la scelse. Di matrimonio si parla da tempo, ma quando per un motivo e quando per un altro (Covid compreso) era sempre rimandato. Ora però è ufficiale e proprio lei ha annunciato la data esatta.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno il 29 maggio 2022. Il giorno è quello della scelta avvenuta nel 2014, quindi una data molto importante. Ricodiamo che la coppia, oltre al primo figlio di lei (Alessandro), ha altre due bambine (Bianca e Azzurra).

Nello studio di Verissimo Beatrice ha detto che l’abito da sposa non l’ha mostrato a nessuno, nemmeno alla sue sorelle, le quali lo vedranno solo il giorno del matrimonio. Ha solo mostrato qualcosa alla mamma. La Toffanin ha anche scherzato sul fatto se le due sorelle sarebbero state invitate o meno alle nozze e lei ovviamente ha risposto di sì. La battuta deriva dal fatto che soprattutto Beatrice e Ludovica in passato hanno avuto dei litigi anche a livello social.

Nel corso dell’intervista le tre sorelle hanno anche parlato della loro infanzia difficile e della loro vita attuale in cui tutte e tre sono mamme…