1 A seguito di alcune dichiarazioni sui social, Beatrice Valli finisce al centro della polemica per aver fatto infuriare molte donne. Ecco cosa è accaduto

Sono ore intense le ultime per Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è infatti finita al centro di una lunga polemica sui social, per alcune dichiarazioni sulle donne senza figli, che hanno fatto infuriare parte del web. Come è noto la blogger da tempo è felicemente fidanzata con Marco Fantini, col quale ha dato alla luce due figlie: Bianca e Azzurra. Non tutti sanno però che la Valli ha anche un altro figlio, Alessandro, nato dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Solo qualche ora fa così Beatrice ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi followers su Instagram. Tuttavia quando una seguace ha chiesto all’ex corteggiatrice: “è faticosa la vita con tre bimbi?”, la Valli ha dato una risposta che ha spiazzato il web. Queste le sue dichiarazioni:

“Quando le donne senza figli mi dicono: “sono stanca”, non oso immaginare con tre figli cosa possano dire”.

"Bea Valli":

Per aver pubblicato questa storia su Instagram pic.twitter.com/02Kv6SIvRV — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 1, 2020

A quel punto sui social è partita una vera e propria polemica, e sono stati in molti gli utenti che hanno duramente attaccato Beatrice Valli per le sue dichiarazioni sulle donne senza figli. Questi alcuni dei commenti più forti su Twitter, dove il nome dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è entrato in tendenza:

Grazie Bea Valli per averci ricordato che una donna ha diritto di essere stanca SOLO se ha dei figli (possibilmente almeno 3). Chi studia, lavora, si occupa della propria casa o qualsiasi altra cosa che non sia fare la mamma, ovviamente si riposa.



SCEME NOI, GRAZIE AMO DAVVERO. — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) September 1, 2020

Bea valli magari avresti imparato la fatica che facciamo noi se ti fossi mai seduta su una sedia a studiare — Alessandra 🐍 (@Mitrucco) September 1, 2020

Bea Valli praticamente dice che le donne si stancano con i figli e non con altro.

Ma l'hai mai fatta una sessione di esami all'università? L'hai mai scritta una tesi? Hai mai fatto un tirocinio? Hai mai fatto il praticantato? Hai mai fatto un esame di stato? Hai mai lavorato? — Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) September 1, 2020

Attualmente Beatrice Valli non ha ancora commentato la polemica che l’ha travolta, ma non è escluso che a breve la blogger dica la sua in merito. Nel mentre qualche settimana fa l’ex corteggiatrice era stata criticata per il suo aspetto fisico dopo l’ultima gravidanza. Rivediamo le sue affermazioni in merito.