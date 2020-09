Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati derubati. La coppia di influencer stanno presenziando alla mostra del cinema di Venezia e hanno sfilato, come tradizione, su Red Carpet. I loro outfit hanno attirato le attenzioni del web, ma a quanto pare non solo la loro. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, Beatrice Valli ha informato i followers di essere stata derubata di tutti i vestiti. Ecco cosa ha dichiarato:

“Allora ragazzi scusate l’assenza ma purtroppo stamattina ci siamo alzati con una bruttissima notizia. Sono venuti a derubare in ufficio tutto quello che avevamo. Tutti gli abiti e le cose che avevamo in queste giornate, i look di Marco per questa sera, tutto. Tutto quello che c’era è stato rubato. Non vi dico le condizioni in cui ci hanno lasciato. Ci hanno spaccato tutto, i vetri e il resto.”