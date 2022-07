Beatrice Valli fa infuriare il web per via di alcune dichiarazioni sui social: ecco cosa è accaduto e le sue parole.

La polemica che ha travolto Beatrice Valli

In queste ore a finire al centro di una polemica è stata Beatrice Valli. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Attualmente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si prepara a godersi le vacanze estive insieme alla sua famiglia dopo mesi di duro lavoro. Ieri sera così l’influencer, per trascorrere il tempo, ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi fan. Quando un utente le ha chiesto come mai nell’ultimo periodo si faccia fatica a trovare donne delle pulizie o baby sitter, la Valli ha replicato dicendo la sua, affermando di avere lo stesso problema. Le sue dichiarazioni però non sono piaciute ad alcune persone sui social ed è così partita una vera e propria polemica. Queste le parole di Beatrice in merito:

“Come mai ultimamente spariscono tutti, donne delle pulizie, baby sitter ecc…? In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme, persone, e hanno tutte lo stesso mio problema. Non so cosa c’è nell’aria quest’anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare eh”.

La gente non ha tanta voglia di lavorare…

Ok. pic.twitter.com/29fWTJKDEb — doro.𓃠🌘 (🪷) (@1aetorod9) July 31, 2022

Nel mentre Beatrice Valli ha anche svelato come mai non è andata a Capri insieme a suo marito Marco Fantini. Proprio ieri infatti si è volto un evento di beneficenza organizzato dall’e-tailer multi brand di lusso LuisaViaRoma con Unicef, con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i bambini. Madrina della serata è stata Jennifer Lopez, che ha tenuto un concerto privato. Sui social così Beatrice ha spiegato cosa è accaduto e perché è rimasta a casa con i suoi figli:

“Purtroppo abbiamo avuto un piccolo contrattempo familiare. Le persone che dovevano venire ad aiutarci in questi due giorni hanno avuto un contrattempo molto importante. Quindi alle 4 e mezza del mattino abbiamo ricevuto questa telefonata e abbiamo dovuto gestire questa situazione. Abbiamo deciso di far andare lui così io sono rimasta con i bambini. Diciamo che è stato un periodo abbastanza faticoso. In questi due mesi abbiamo lavorato tantissimo e dovevamo organizzarci bene con i bimbi. E quindi ci mancava anche questa”.

