Giuseppe Giofrè insieme a JLO

Sono passati anni da quando Giuseppe Giofrè ha vinto la categoria di ballo di Amici 11. Da quel momento il ballerino ne ha fatta di strada e a oggi vanta una carriera invidiabile. Dopo la fine del talent show di Maria De Filippi infatti l’ex allievo ha continuato a studiare in America, dove in breve tempo ha raggiunto livelli altissimi, arrivando ad esibirsi con alcune delle pop star più famose e seguite di sempre. Parliamo di nomi del calibro di Taylor Swift, Britney Spears e Jennifer Lopez.

Proprio quest’ultima come sappiamo ieri sera è stata madrina dell’evento di beneficenza che si è tenuto a Capri organizzato dall’e-tailer multi brand di lusso LuisaViaRoma con Unicef, con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i bambini. Per l’occasione la cantante ha tenuto un concerto privato e a partecipare alla serata sono stati diversi volti del mondo dello spettacolo, tra cui Leonardo DiCaprio, Jared Leto, Jamie Foxx e Flavio Briatore.

Nel corso dello show Jennifer Lopez ha proposto al pubblico presente i suoi più grandi successi e a sorpresa a ballare insieme a lei in occasione di questo concerto speciale è stato proprio Giuseppe Giofrè! L’ex allievo di Amici ha avuto il privilegio di tornare a esibirsi con la pop star e naturalmente la cosa non è passata inosservata. Lo stesso ballerino ha posato sui social alcuni momenti della serata e in molti si sono congratulati con lui per questo ennesimo traguardo.

La Lopez nel mentre da pochi giorni come sappiamo ha sposato Ben Affleck, dopo il ritorno di fiamma dello scorso anno, e la coppia sembrerebbe essere più felice e innamorata che mai.

