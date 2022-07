Le parole di Beatrice Valli

Una delle coppie più belle tra quelle nate a Uomini e Donne è senza dubbio quella formata da Beatrice Valli e da Marco Fantini. Da anni infatti i due fanno battere il cuore a tutto il web con la loro storia d’amore, che sembrerebbe essere una vera favola. Come sappiamo solo poche settimane fa i due, dopo anni di vita insieme, si sono finalmente uniti in matrimonio, dopo che le nozze sono state rinviate più volte a causa della pandemia. Nel mentre in queste ore proprio Marco è giunto a Capri per partecipare all’evento di beneficenza organizzato dall’e-tailer multi brand di lusso LuisaViaRoma con Unicef, con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i bambini. Madrina della serata è stata nientemeno che Jennifer Lopez, che ha tenuto un concerto privato per tutti i presenti.

A prendere parte alla serata ci sono stati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Leonardo DiCaprio, Jared Leto, Jamie Foxx, Flavio Briatore, e anche lo stesso Fantini. Tuttavia assente all’evento è stata Beatrice Valli, che è rimasta a casa insieme ai suoi figli. Naturalmente in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto e così poche ore fa alcuni fan hanno chiesto all’ex corteggiatrice come mai non fosse andata a Capri insieme a Marco per partecipare alla serata e al concerto esclusivo di Jennifer Lopez. Beatrice così facendo chiarezza ha affermato:

“Purtroppo abbiamo avuto un piccolo contrattempo familiare. Le persone che dovevano venire ad aiutarci in questi due giorni hanno avuto un contrattempo molto importante. Quindi alle 4 e mezza del mattino abbiamo ricevuto questa telefonata e abbiamo dovuto gestire questa situazione. Abbiamo deciso di far andare lui così io sono rimasta con i bambini. Diciamo che è stato un periodo abbastanza faticoso. In questi due mesi abbiamo lavorato tantissimo e dovevamo organizzarci bene con i bimbi. E quindi ci mancava anche questa”.

A breve dunque Marco Fantini e Beatrice Valli si ricongiungeranno e partiranno per le vacanze, che senza dubbio saranno testimoniate sui social.

