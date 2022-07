Ecco tutti i vip presenti e la location scelta per il concerto privato in Italia (per una buona causa) di Jennifer Lopez

Concerto privato per Jennifer Lopez

Il Certosa di San Giacomo a Capri è la location scelta per un importantissimo evento che, come riporta Il Corriere dello Sport, è organizzato dall’e-tailer multibrand del lusso LuisaViaRoma con Unicef. Entrando nel dettaglio in questo luogo da sogno si terrà il concerto privato con la meravigliosa Jennifer Lopez, fresca di matrimonio super blindato con l’attore Ben Affleck.

Alla serata con grande protagonista Jennifer Lopez sono attesi la bellezza di 950 ospiti all’incirca, tra vip e sostenitori. Il sito sportivo raccoglie anche qualche altro importante dettaglio. Per esempio i prezzi dei tavoli variano da 75.000 a 250.000 euro. Nel corso della serata, tra l’altro, ci sarà anche un’asta imperdibile a sfondo charity.

Vi starete sicuramente chiedendo chi sono i personaggi noti che prenderanno parte allo spettacolo di questa sera. Ebbene sono già spuntati alcuni nomi tra accertati e probabili. Tra i più attesi ci sono sicuramente Casey Affleck, cognato di Jennifer Lopez. Ma non solo. Ancora vedremo Jared Leto, per passare a Jamie Foxx e Spike Lee accompagnato dalla moglie Tonya Lewis Lee.

Sarebbe in forse, invece, la presenza di Leonardo DiCaprio. Pare che l’attore sia stato avvistato in barca a Capri e dunque, chissà, potrebbe essere tra i presenti al concerto privato e di beneficenza di Jennifer Lopez. Degli altri menzionati da Il Corriere dello Sport leggiamo anche Remo Ruffini, l’imprenditore Diego Della Valle, per passare ancora a Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e Michel Kors.

Esattamente come per DiCaprio, a sorpresa alla serata evento con Jennifer Lopez potrebbe arrivare anche la madre di Elon Musk, Maye Musk. Stando alle indiscrezioni, infatti, potrebbe aggiungere ai lotti dell’asta un viaggio nello spazio con il progetto interstellare di suo figlio. Tra le altre cose di valore battute all’asta ci saranno anche la Mercedes appartenuta a Richard Burton e la moto utilizzata nel film Easy Rider.

Una serata speciale dunque questa sera nella splendida cornice di Capri, impreziosita dalla voce di Jennifer Lopez e dai numerosi ospiti.

