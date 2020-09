1 Sui social Beatrice Valli chiede ai fan se dovrebbe scrivere un libro: tuttavia il sondaggio non dà il risultato sperato. Ecco cosa è accaduto

Senza ombra di dubbio una delle influencer più amate e seguite sui social è certamente Beatrice Valli. Da anni ormai la blogger è nel cuore del grande pubblico, e senza dubbio tutti ricorderemo il suo percorso a Uomini e Donne. Proprio all’interno del dating show la Valli era seduta nel parterre di corteggiatrici di Marco Fantini, col quale fin da subito è scattata la scintilla. L’ex tronista così decise di tornare a casa proprio con Beatrice, iniziando con lei una bellissima storia d’amore. Ad oggi i due sono ancora insieme ed hanno due figlie: Bianca e Azzurra. Solo poche ore fa però la Valli è finita al centro della polemica, per alcune dichiarazioni controverse sulle donne senza figli, che hanno scatenato l’ira del web.

Nel mentre poco fa Beatrice Valli ha fatto una richiesta esplicita alle sue fan, che tuttavia non ha avuto i risvolti sperati. Come sappiamo, nell’ultimo anno sono state numerose le influencer che hanno pubblicato un libro, da Giulia De Lellis, a Valentina Dallari. Così alcuni utenti hanno chiesto anche alla Valli di scrivere un romanzo. Beatrice così non ha disdegnato l’idea e per questo ha chiesto a tutti i followers se sarebbero felici all’idea dell’arrivo di un volume. La risposta però non è stata soddisfacente. Attualmente infatti oltre il 70% dei fan ha risposto di “no” al sondaggio.

Il web si è dunque espresso. La maggior parte dei followers di Beatrice Valli non comprerebbe un futuro libro della blogger!

La compagna di Marco Fantini nel mentre qualche settimana fa ha dovuto fare i conti con le accuse di alcuni utenti. Rivediamo perché e quello che è accaduto.