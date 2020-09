1 Su Instagram Beatrice Valli condivide un meme di una pagina fan che vede il confronto tra lei e Nunzia De Girolamo

Ci risiamo! Beatrice Valli nelle ultime ore ha scatenato una nuova polemica, direttamente da Venezia. Ebbene sì perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova, insieme al suo amato Marco Fantini, alla 77esima edizione del Festival del Cinema. Qui stiamo ritrovando tante star nazionali e internazionali, che sfoggiano tra i più svariati look (qui la gallery in continuo aggiornamento).

L’influencer nei giorni scorsi ha fatto infuriare molte donne con alcune sue affermazioni e ora è nel bel mezzo di un nuovo scivolone. Clamorosa gaffe che vede, suo malgrado, protagonista Nunzia De Girolamo. Ma cosa sarà accaduto stavolta?

Come dicevamo prima, Beatrice Valli ha sfilato sul red carpet dell’attesa manifestazione dedicata al cinema, mano nella mano con il suo compagno. Entrambi molto eleganti (lei un abito rosso, lui un classico smoking) hanno attirato l’attenzione dei fotografi.

Subito dopo la passerella e tutti i rituali che seguono, la Valli si è riversata sui social per condividere gli scatti più belli che la vedono protagonista. Nelle Instagram Stories ha dunque ‘repostato’ (come si suol dire in gergo tecnico) varie foto e una in particolare ha scatenato la polemica.

Beatrice Valli, infatti, ha ripubblicato l’immagine, condivisa da un altro account, in cui viene fatto il paragone tra lei e Nunzia De Girolamo, anch’essa presente all’evento. Due abiti, entrambi di colore rosso e bellissimi, che però a quanto pare sono stati messi in competizione. Ecco il meme che conferma il tutto…

Instagram Stories – Beatrice Valli

Il gesto di Beatrice Valli è stato immediatamente ripreso dagli utenti dei social, che hanno argomentato il fatto, dando contro all’influencer e prendendo così le difese di Nunzia De Girolamo. Leggiamo alcune reazioni…