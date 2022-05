1 Beatrice Valli piange durante le promesse

Questo fine maggio ci sta regalando davvero tante emozioni. Tanti vip hanno deciso di convolare a nozze e tra gli ultimi, in ordine di festeggiamenti, troviamo Beatrice Valli e Marco Fantini. Gli ex volti di Uomini e Donne hanno celebrato il loro matrimonio a Capri, circondati dai propri familiari e amici (e non mancano i vip!). Tra i momenti più emozionanti dell’evento ovviamente non possiamo non citare le promesse nuziali. In questo preciso istante Marco e Beatrice si sono lasciati andare alla commozione.

Dai filmati mostrati vediamo Marco Fantini fare fatica a parlare e con la voce tremante (e l’aiuto degli invitati che l’hanno incoraggiato a continuare) ha dichiarato davanti a tutti il suo amore per Beatrice Valli. Parole splendide, quelle scelte con cura dal modello per la sua amata, che hanno conquistato non solo lei, ma anche i presenti. E non è finita qui.

Nel momento in cui è stata Beatrice Valli a parlare, quest’ultima non è riuscita proprio a trattenere le lacrime. L’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 è scoppiata a piangere, mentre pronunciava queste parole: “Sai, mi ero fatta una promessa, non avrei mai più cercato l’amore. E invece sono qui a parlare d’amore. Mi sono fidata del mio istinto e non mi sono sbagliata. Ho affidato tutto a me stessa…”. Il discorso di Beatrice è poi continuato ma questo è ciò che siamo riusciti a estrapolare dai video rintracciati sul web.

La favola d’amore di Beatrice Valli e Marco Fantini si arricchisce così con il matrimonio e i loro splendidi bambini. Poco dopo queste commoventi promesse, la coppia ci ha tenuto a spendere due parole anche sui propri social. Ecco cosa hanno scritto…