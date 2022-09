Beatrice Valli rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale e rivela che malattia ha

1 L’annuncio della malattia di Beatrice Valli

Nelle ultime ore si era creata un po’ di apprensione intorno a Beatrice Valli. L’influncer ex Uomini e donne era sparita da un po’ di tempo dai social. Nei giorni scorsi aveva manifestato di avere di nuovo le vertigini, un problema che le capita spesso, e che si trovava in ospedale per capire cosa aveva. Anche la madre aveva scritto un messaggio per dare forza alla figlia. Ma, come detto, i fan si sono molto preoccupati.

Oggi Beatrice ha raccontato meglio cosa le è successo, mettendo un post sul suo profilo Instagram. Ha spiegato quale patologia le è stata diagnosticata. Ecco cosa ha scritto:

“Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana. Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi. Marco grazie per esserci sempre!!”

Diamo tutto il nostro supporto a Beatrice Valli e le auguriamo di rimettersi completamente. Ma vediamo cos’è questa malattia…