Beautyzon: come godersi le vacanze senza mettere a rischio la pelle

Tutti i prodotti per curare la pelle durante le vacanze, dalle creme corpo ai rafforzanti per unghie: ecco quali cosmetici di Beautyzon usare

È arrivato finalmente il momento di prenderci una pausa e di ricaricare le pile. Se state partendo per una vacanza o se state pianificando qualche giorno di relax all’aria aperta per godervi la sensazione di benessere che regala il sole, date un’occhiata ai prodotti di bellezza che abbiamo pensato, per esporvi in tutta sicurezza e avere cura della vostra pelle anche in vacanza.

Tecnologie innovative, ingredienti performanti, fragranze e texture voluttuose danno vita a formulazioni perfette per un’estate all’insegna della cura di noi stesse.

Tutti i prodotti Beautyzon per la cura di noi stessi

1 – ABICIKids Olioprotettivo per capelli con SPF -100 ml – € 23,00

Delicatissimo profumo di cocco e argan per questo impacco per i capelli di tutta la famiglia. Il fotoinvecchiamento interessa anche le chiome, e l’esposizione al sole le rende più fragili e sfibrate. Questo complesso di puri oli vegetali è super nutriente e protettivo.

2 – EMANI Fondotinta minerale opacizzante in polvere 12g – € 44,00

Polveri minerali pure e setose, estratti vegetali antiossidanti, pigmenti che riflettono la luce rendono questa formula ideale per tutti i tipi di pelle. Un incarnato luminoso e uniforme, una pelle idratata e protetta. Un fondo leggero privo di talco e filler sintetici che dà comfort per tutto il giorno.

3 – IMAGE SKIN CARE Prevention+30 Crema solare idratante SPF30 91g – € 54,00

Potenti antiossidanti, protezione globale UVA-UVB e luce blu Ecocert, vitamina C, cellule staminali vegetali, acido ialuronico creano un complesso dalla grande scorrevolezza per una protezione globale antiage.

4 – LOVASKIN Peeling professionale per talloni con raspa – € 49,00

Acque di ghiacciaio svizzero, enzimi e agenti idratanti per un kit professionale che riduce gli ispessimenti e le callosità sin dalla prima applicazione.

Non solo pelle ma anche corpo, labbra e unghie

5 – CUCCIO Burro corpo Latte & Miele 237g – € 25,00

Leggendaria e inconfondibile fragranza al latte & miele per un burro corpo dalla consistenza vellutata che non unge la pelle, ma rilascia idratazione nelle 24 ore grazie a una tecnologia brevettata.

6 – HYDROPEPTIDE Kit LIP LOVER Duo Gloss volumizzante e siero antiage labbra – € 65,00

Siero labbra intensivo ricco di peptidi, acido ialuronico e antiossidanti per un potente effetto antiage. Abbinato al gloss rosa volumizzante che ha un effetto rimpolpante e protegge dagli agenti esterni.

7 – BARIELLE – rinforzante per unghie alla polvere di diamante 14ml – € 16,00

Trattamento rinforzante e camouflage per le unghie naturali a base di cheratina idrolizzata e polvere di diamante. Priva di ingredienti chimici aggressivi.

a cura di Barbara Ferraro

Novella 2000 © riproduzione riservata.