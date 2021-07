PRX THERAPY: il parere del medico estetico Alessia Baroni

La dottoressa Alessia Baroni è un medico estetico. Opera nel suo studio privato a Empoli, ma è consulente presso numerosi centri specialistici in Toscana e Lombardia. La passione per il suo lavoro la spinge a una formazione e specializzazione continua, perché il suo scopo è il benessere fisico e quindi anche mentale della propria clientela.

Il parere di Alessia Baroni su PRX THERAPY

Dottoressa Baroni, come ha iniziato la sua carriera?

Mi sono appassionata alla medicina estetica durante i primi anni di università. La mia passione per l’estetica, la bellezza, l’armonia, l’eleganza e il benessere psicofisico trova le sue radici nella mia infanzia: dai cinque anni e fino ai venticinque sono stata una ballerina di danza classica e questa disciplina credo abbia influenzato fortemente la mia crescita e la mia formazione personale e professionale. Ho frequentato la scuola di specializzazione di medicina estetica Agorà di Milano e inaugurato il mio studio AB STUDIO ad Empoli (Firenze) nel giugno 2018.

Quali sono i principali trattamenti che offre nel suo ambulatorio?

Amo prendermi cura dei miei pazienti e considerare il corpo nella sua totalità, per questo propongo trattamenti volti a rallentare l’invecchiamento cutaneo, stimolando la naturale produzione di collagene e ripristinando il benessere psicofisico della persona. Nel mio studio dispongo di dispositivi medici innovativi che integro in protocolli personalizzati e studiati per ogni paziente.

Come valuta PRX Therapy?

La PRX Therapy si sposa perfettamente con il mio approccio olistico alla medicina estetica e si integra nei protocolli che propongo. Rappresenta un ottimo trattamento di stimolazione, idratazione e rigenerazione dermica, donando al tempo stesso una gradevole luminosità ed effetto tensore, il tutto eseguito nella cornice di una piacevole seduta di Medical Spa poiché accompagnato da un gradevole massaggio del volto, collo e décolleté. Può essere un ottimo trattamento non invasivo per le pazienti che per la prima volta si avvicinano alla medicina estetica. E successivamente un’eccellente arma di mantenimento integrato a filler, tossina botulinica e biostimolazioni.

Chi utilizza la PRX THERAPY

Che tipologia di clientela si rivolge a lei?

Le mie pazienti amano come me la semplicità e la bellezza naturale, seguono i miei consigli di armonizzazione del volto, ricercano la cura del corpo e i trattamenti per rallentarne l’aging cutaneo. Comprendono l’importanza della medicina estetica oggi come supporto alla sana alimentazione, all’attività fisica, non per stravolgersi ma per esaltare il loro aspetto naturale.

Ci svela il suo segreto di bellezza?

Sicuramente prendersi cura di sé e del proprio corpo, in maniera costante e affidandosi a esperti. Perseguire il proprio benessere psicofisco con un approccio sano alla vita. Una buona skincare quotidiana, da modificare in base alla stagionalità e alle condizioni cliniche delle pazienti e integrata con i trattamenti in studio potrà esse- re un ottimo alleato nel rallentare l’aging cutaneo.

A cura di Ilenia Menale

