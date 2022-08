L’ironia di Bebe Vio

Bebe Vio qualche ora fa ha postato una fotografia su Instagram nella quale ha utilizzato la sua grande ironia. Nell’immagine vediamo una sdraio con un telo da mare e un cartello con su scritto “torno subito“. Sopra l’aciugamano anche le protesi delle sue braccia e il cellulare. In descrizione: “Io vado a farmi un tuffo… Torno subito“. Questo scatto ha divertito tantissimo i suoi follower e anche i personaggi famosi suoi amici, i quali hanno commentato con risate ed emoticon di faccine con le lacrime agli occhi.

Bebe Vio al mare

Uno scatto, come detto, ironico che lancia un messaggio positivo in merito alla disabilità e all’accettazione di se stessi. La campionessa di scherma, infatti, in passato ha rilasciato diverse interviste in merito alla sua situazione. A 11 anni si è trovata a fare i conti con la nuova vita. Ha potuto, però, contare sull’appoggio dei famigliari e degli amici. Ecco che cosa riporta anche Fanpage:

Ho avuto la fortuna di avere papà che in quel momento mi ha detto la cosa giusta, che mi sarei voluta sentir dire. Ha detto stai zitta che la vita è una figata. A me è bastato quello per capire che non aveva senso lamentarsi.

Bebe Vio oggi è sempre più impegnata a sensibilizzare riguardo alla disabilità, soprattutto i più piccoli:

Credo molto nella mentalità del bambino, di avere la curiosità di scoprire le cose invece della mentalità dell’adulto, che preferisce non chiedere per paura di essere indiscreto e quindi non avrà mai una risposta. Rimarrà con il dubbio, la paura di quella cosa lì che non conosce, per sempre. Il bambino viene là e ti chiede, ha bisogno di vedere in modo pratico cosa sta succedendo. La mano non ci credi che è vera? Non ci credi che è finta? Tieni me la stacco e te la do, funziona così.

Seguiteci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.