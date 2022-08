1 Ex cavaliere contro Ida, Gemma e non solo!

Un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è tornato a parlare del programma e di coloro che ne fanno parte. Come gentilmente raccolto da Coming Soon, Simone Virdis ha rilasciato un’intervista a Più Donna recentemente e qui ha detto la sua su alcuni dei volti più amati e discussi di Uomini e Donne. In particolar modo si è soffermato su quattro di loro, che conosciamo molto bene:

“Ida, Riccardo, Gemma e Armando sono ingiudicabili, sono più opinionisti che partecipanti al programma. Loro sono lì per creare i contenuti. Il programma li tiene anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri. Possono fare quello che vogliono a differenza degli altri. Lì c’è Gemma che è la regina, Armando che è l’attore, Ida e Riccardo sono le due prime donne in stile Beautiful”.

Ha detto l’ex cavaliere di Uomini e Donne senza troppi peli sulla lingua. Successivamente ha lanciato anche un’altra stoccata a Ida e Riccardo e al loro rapporto burrascoso, che si trascinano avanti da tempo:

“Non sono certo lì per trovare l’amore, ma questo lo hanno capito tutti. Vogliono stare in televisione, ma dovrebbero dargli un altro ruolo. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme. Giocano a recitare la soap nel programma. Finché il programma lo accetta, loro andranno avanti. Alla fine è il programma a dettare le regole, se non creassero hype li avrebbero già cacciati”.

