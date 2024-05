Valentina Vezzali beccata a infrangere il regolamento e viene punita in diretta (VIDEO)

NEWS

Nicolò Figini | 20 Maggio 2024

Valentina Vezzali ha infranto il regolamento e dopo aver rivisto le immagini in diretta L’Isola ha preso un provvedimento

Valentina Vezzali è stata punita per aver infranto le regole della prova leader. Ecco cosa è stato deciso dalla produzione de L’Isola dei Famosi.

Il provvedimento per Valentina Vezzali

Durante la settimana è stata fatta una prova leader e tra le due squadre hanno vinto Karina e Valentina Vezzali. Peccato però che la produzione e i naufraghi hanno notato qualcosa che non andava e riguardando le immagini a rallentatore hanno visto una irregolarità. Vladimir Luxuria ha annunciato:

“C’è stata una contestazione, abbiamo cercato le prove e vogliamo mostrare le immagini a rallentatore. Guardate meglio. Le immagini confermano che si è aiutata con le braccia. Purtroppo non possiamo considerare valida la sua prova, perché se non ti fossi tenuta saresti caduta in acqua. Te ne sei resa conto dell’infrazione?”.

Valentina Vezzali ha ammesso l’errore e ha accettato di veder passare il titolo di leader alla contessa Alvina: “No, non me ne sono resa conto ma è giusto che abbiamo rivisto l’infrazione ed è giusto così”. Poi a intervenire è stata anche Sonia Bruganelli, che l’ha criticata:

Le immagini confermano che Valentina si sia aiutata con le braccia e la sua collana da Leader va di diritto ad Alvina! #Isola pic.twitter.com/m7PQlQxMA4 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

“Lei lo ha sentito il tatto, ma credo che lo abbia sentito. Quando poi le compagne glielo hanno fatto notare… A volte sembra quasi che si metta contro e voglia difendere se stessa dall’evidenza”.

A difenderla invece Dario Maltese: “Voglio credere nella buona fede di Valentina. Questo è stato un pretesto per attaccarla”. Voi che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento.