Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Aras ha dovuto passare ben 24 ore a L’Isola dei Famosi senza poter vedere perché bendato per tutto il tempo. Ecco il divertente video.

La prova di Aras a L’Isola dei Famosi

Nel corso di questo appuntamento Matilde Brandi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del compagno Francesco, ma abbiamo anche assistito a delle discussioni come quella tra Alvina e gli altri compagni. Ma non sono mancati anche momenti più divertenti come per esempio quello che ha visto protagonista Aras, l’attore di Terra Amara.

Il concorrente è stato scelto da Linda, nuova concorrente, per passare ventiquattro ore bendato. L’ingresso dei nuovi naufraghi, infatti, ha portato ad alcune penalità e la sorte ha deciso che sarebbe toccato a lui affrontare questa sfida. Qui sotto possiamo vedere il video in cui gli altri compagni di avventura hanno fatto di tutto per aiutarlo.

Benda Amara!

I giorni al buio di Aras! 😂#Isola pic.twitter.com/wbG21WxVmW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

Tuttavia sia il concorrente de L’Isola dei Famosi, sia gli altri intorno a lui si sono molto divertiti. “Lo abbiamo dovuto trattare come un bambino ma ci siamo messi tutti a ridere“.

Una volta tornati in studio Aras, grazie anche all’interpretazione di Sonia Bruganelli, avrebbe esclamato: “Difficile, ma non so perché ha avuto un effetto sul mio modo di parlare. Mi sono dovuto sforzare di più“. Non tutto il male vien per nuovere.