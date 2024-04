Chi è Valentina Vezzali? Età, vita privata, carriera e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Aprile 2024

In carriera ha praticamente conquistato tutto ciò che si poteva vincere. Ha fatto sognare l’Italia con le sue imprese sportive nella scherma, fioretto per la precisione. Ma siete sicuri di conoscere tutto su Valentina Vezzali? Conosciamo meglio chi è l’ex schermitrice e politica: età, vita privata, carriera e Instagram. Questa scheda conoscitiva vi sarà sicuramente d’aiuto.

Chi è Valentina Vezzali

Nome e Cognome: Valentina Vezzali

Data di nascita: 14 febbraio 1974

Luogo di nascita: Jesi

Età: 50 anni

Altezza: 1 metro e 64 centimetri

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: politica ed ex schermitrice

Marito: Valentina è stata sposata con Domenico Giugliano

Figli: Valentina ha due figli, Pietro e Andrea

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @valentinavezzaliofficial

Valentina Vezzali età, altezza e biografia

Come si chiama la Vezzali di nome, dov’è nata e quanti anni ha? All’anagrafe Valentina Vezzali è nata il 14 febbraio 1974 a Jesi e la sua età è di 50 anni. È del segno zodiacale dell’Acquario.

L’altezza di Valentina Vezzali corrisponde a 1 metro e 64 centimetri. Per quanto riguarda il peso, invece, dovrebbe corrispondere a 53 kg circa.

Da ragazzina, aveva appena 6 anni, si è legata allo sport, in particolare alla scherma, diventando poi negli anni la regina del fioretto femminile italiano individuale e a squadra!

Vita privata

E sulla vita privata? Valentina Vezzali ha un compagno e dei figli? E se si come si chiama suo marito? Dove vive la Vezzali? Allora facciamo un po’ di ordine.

Nel 2002 Valentina Vezzali ha sposato Domenico Giugliano, ex calciatore. Tre anni più tardi dal loro matrimonio è nato Pietro. Successivamente nel 2013 l’ex schermitrice è diventata nuovamente mamma di Andrea.

Quattro anni dopo la nascita del secondogenito, Valentina Vezzali e suo marito hanno divorziato, ma sono oggi in ottimi rapporti per il bene dei figli.

Dove seguire Valentina Vezzali: Instagram e social

Volete mettervi in contatto con Valentina Vezzali? Uno dei modi per poterlo fare è quello di seguirla sui social. Su Instagram, per esempio, sebbene i post pubblicati siano pochi, è comunque molto attiva.

Vediamo tra le tante foto pubblicate, delle immagini dedicate alla sua vita in pedana prima e dopo il suo ritiro.

Carriera

Cosa ha vinto Valentina Vezzali in carriera? Rispondere a una domanda del genere dinanzi a un nome come quello dell’ex schermitrice fa quasi sorridere. Ma proveremo a riproporvi alcuni dei momenti salienti.

Fin da ragazzina ha praticato scherma e fin dalle prime competizioni ha mostrato grande talento, tanto da portare subito a casa una medaglia d’oro ai Campionati Europei di Linz. Poi l’esordio ad Atlanta nel 1996, dove ha avuto un buon impatto a livello olimpico con una medaglia d’argento.

Tra i premi e riconoscimenti in carriera dunque ricordiamo per esempio: nel 1999 l’oro ai Mondiali di Seul; a seguire l’anno successivo l’oro alle Olimpiadi di Sydney. Si passa poi al 2001 quando ha vinto l’oro ai Mondiali di Nîmes.

E ancora come dimenticare l’oro ai Mondiali di L’Avana nel 2003, oppure quello alle Olimpiadi di Atene e Lipsia rispettivamente nel 2004 e 2005. Tra gli ultimi ricordiamo i tre ori nel 2007, 2008 e 2011 ai Mondiali di San Pietroburgo, alle Olimpiadi di Pechino e ai Mondiali di Catania.

Citare tutti i premi vinti da Valentina Vezzali è davvero difficile, perché sono tantissimi sia individualmente che a squadre. E non solo a livello nazionale, ma anche in Europa e nel Mondo!

Ha portato a casa però anche delle medaglie di bronzo e d’argento in carriera. Dal 1999 al 2016 in ogni caso è stata legata alle Fiamme oro. Al 2016 risale anche l’anno della chiusura della sua carriera sportiva. E sempre negli anni ha avuto modo di entrare in politica.

Grazie ai meriti sportivi in bacheca vanta non solo medaglie ma anche delle onorificenze importanti. Pensate che ha ricevuto quella di Commendatore Ordine al merito della Repubblica italiana e di Grande Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana.

C’è chi si domanda a quanto ammonta lo stipendio della Vezzali. Al momento non è noto. In carriera Valentina Vezzali ha scritto anche due libri: A viso scoperto uscito nel 2006 e Io, Valentina Vezzali nel 2012. Poi La regina del fioretto, pubblicato nel 2022.

Ha partecipato ad alcuni programmi TV come Ballando con le Stelle nel 2009, Sfide nel 2016 e L’Isola dei Famosi nel 2024.

Ballando con le Stelle

Nel 2009 Valentina Vezzali ha debuttato in televisione partecipando al dance show di Rai 1, Ballando con le Stelle. Ad accompagnarla l’insegnante di danza, Samuel Peron, che ritroverà nuovamente a L’Isola dei Famosi. Un divertente caso del destino!

Valentina Vezzali a L’Isola dei Famosi

Che fine ha fatto Valentina Vezzali? Si starà domandando qualcuno. Nel 2024 è tra le protagoniste della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Un’esperienza nuova per lei, al suo programma TV da concorrente.

Alla conduzione del programma troviamo Vladimir Luxuria, coadiuvata dalla presenza di Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti. Inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

Il percorso di Valentina Vezzali a L’Isola dei Famosi

Nel seguente paragrafo invece parleremo del percorso di Valentina Vezzali a L’Isola dei Famosi. Sicuramente da sportiva non si farà sfuggire l’occasione di dare il meglio di sé e dimostrare di essere una vera leader all’interno de gruppo.

1° settimana: Valentina ha fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi dove l’abbiamo vista familiarizzare e confrontarsi con i suoi nuovi compagni d’avventura (IN AGGIORNAMENTO)