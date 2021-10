Nuove indiscrezioni sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino

Nella giornata di oggi è stata portata alla luce la notizia, o meglio l’indiscrezione, secondo la quale Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese siano in crisi. Non sappiamo con precisione i motivi, ma diversi influencer hanno riportato questa notizia. Tra gli altri anche Alessandro Rosica: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto” e Biagio D’Anelli: “Belen e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti“.

Ad aggiungere maggiori dettagli adesso ci ha pensato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Partiamo dalla Stories postata e poi cancellata dopo appena pochi minuti. In questa si leggeva: “Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonio neanche in cartolina. Sono circa 3 settimane che sembrerebbe non ci siano contatti. Tant’è che è subentrata la nonna con il suo aiuto“. In seguito, questa, come detto è stata rimossa e sostituita da un’altra.

Come vediamo dall’immagine qui sopra, quindi, Deianira ha ripetuto il fatto che Belen Rodriguez non vorrebbe vedere Antonino Spinalbese nemmeno con il binocolo. Ha poi aggiunto:

I vicini riportano litigate da più di due settimane. Che poi lei abbia postato una foto con dedica non vuol dire nulla. PErché si sa che nel momento di pace si cambia anche idea e magari si mette una foto. Detto ciò, Belen è stata sempre molto chiara sulle sue cose, senza aspettare che uscissero prima. Quindi sono certa che se lo riterrà opportuno sarà lei stessa a dirlo.

Rimangono molti, quindi, i dubbi sulla relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Continuate a seguirci per tanti aggiornamenti e molte altre news.