1 La verità su Miriana Trevisan e Vito Fiusco

Nella giornata di oggi abbiamo parlato di un potenziale imprevisto nell’ipotetica storia d’amore tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Sembrava, infatti, che questa avesse mentito e in realtà avesse qualcuno fuori che la stava aspettando per una relazione. Nel video di presentazione del GF Vip, infatti, aveva in precedenza dichiarato: “In questo momento frequento una persona, però è una storia che è rimandata a dopo perché è troppo poco tempo… E poi vi racconterò. Ho avuto una vicissitudine… Per cui è una cosa molto lenta. Troppo fresca“.

Oggi Biagio D’Anelli e Deianira Marzano hanno pubblicato delle foto, risalenti a settembre 2021, in cui si vedeva la gieffina in atteggiamenti affettuosi con un uomo misterioso. In seguito, poi, sempre la seconda influencer ha rivelato che questa figura senza identità era un certo Vito, un ristoratore di Roma:

Questa estate mi è arrivata una segnalazione sulla Trevisan dove mi dicevano che stava con questa persona. Però, poi, qualcuno mi ha scritto: “No, sono amici”. Però, certo, questa foto che mi hanno mandato ora non mi sembra proprio una foto da amici. […] Tra l’altro questo fantomatico fidanzato, già pare si frequenti con un’altra che già è stata in TV. […] Qualche settimana fa il tizio era stato già visto con Ursida.

Adesso, però, sappiamo finalmente la verità. Nelle sue Stories Instagram, infatti, Deianira ha comunicato di aver contattato Vito, il presunto fidanzato di Miriana Trevisan. Ecco cos’ha affermato l’imprenditore con lei:

Ci tenevo ad approfondire e ho deciso di contattare Vito, che tra l’altro non sapevo di conoscere. In passato abbiamo fatto un’inaugurazione insieme per un suo locale. Mi ha spiegato, è stato molto carino, che con Miriana ha avuto una appassionata storia d’amore, ma soprattutto di amicizia. Li lega tanto.

Deianira, quindi, ha spiegato perché Miriana Trevisan ha detto di star frequentando qualcuno…