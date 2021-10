C’è aria di crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Il rumor

1 Il rumor sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

In questi ultimi giorni a finire al centro del gossip sono nuovamente Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Motivo? Secondo i ben informati sembrerebbe che tra la showgirl argentina e l’hairstylist ci sia aria di crisi. Durante questa notte passata, come riporta Blasting News, Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli attraverso i propri social (notizia portata alla luce anche da Deianira Marzano), hanno raccontato quello che sarebbe successo.

Stando al chiacchiericcio i due esperti sembrano aver raccolto delle rivelazioni piuttosto scottanti sulla coppia formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ma al momento non sono entrati nel dettaglio e sono rimasti sul vago. A seguire, poi, dopo queste dichiarazioni proprio la conduttrice, come vedremo, ha postato una frase sul suo account Instagram che ha allarmato non poco i fan dei due.

Proprio Alessandro Rosica a tal proposito ha raccontato quanto segue sul suo profilo Instagram: ”Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”, aggiungendo poi che la notizia arriva proprio da lui e dal collega Biagio D’Anelli, il quale ha commentato sempre sul medesimo social: ”Belen e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti”.

Il pettegolezzo si è fatto largo in queste ultime ore e il messaggio pubblicato da Belen Rodriguez non fa che alimentare i dubbi a riguardo. Andiamo quindi a vedere cosa ha scritto la presentatrice di Tú Sí Que Vales…