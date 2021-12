1 Belen Rodriguez e Antonino al capolinea?

Nuovi risvolti sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Tutto era partito di alcune segnalazioni da parte di Alessandro Rosica: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto” e Biagio D’Anelli: “Belen e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti“.

A dare, poi, maggio ri informazioni a riguardo ci aveva pensato anche Deianira Marzano, la quale aveva alimentato il rumor dichiarando quanto segue:

Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonio neanche in cartolina. Sono circa 3 settimane che sembrerebbe non ci siano contatti. Tant’è che è subentrata la nonna con il suo aiuto. I vicini riportano litigate da più di due settimane. Che poi lei abbia postato una foto con dedica non vuol dire nulla. Perché si sa che nel momento di pace si cambia anche idea e magari si mette una foto. Detto ciò, Belen è stata sempre molto chiara sulle sue cose, senza aspettare che uscissero prima. Quindi sono certa che se lo riterrà opportuno sarà lei stessa a dirlo.

Cosa ci sia di vero in tutto questo ancora oggi non si sa. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si sono mai esposti pubblicamente in merito alla questione. Secondo quanto riportava il settimanale Di Più TV, inoltre, il motivo della crisi sarebbe da ricondurre a un presunto tradimento da parte del compagno. Pare, infatti, che avesse perso la testa per una ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Ma la storia del loro rapporto è rimasta e continua a rimanere sulla bocca di tutti anche visti i più recenti sviluppi. Andiamo, perciò. a vedere che cosa sta succedendo. Continuate a leggere…